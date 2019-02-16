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ANTALYA

Antalya haberleri: Saklıkent'te telesiyej arızalandı tatilciler mahsur kaldı

Telesiyej arızalandı havada mahsur kaldılar

Antalya'da kayk merkezine çıkmak için telesiyeje binen turistler yaşanan teknik arıza nedeniyle havada 1 saat mahsur kaldılar. Metrelerce yükseklikte mahsur kalan tatilciler ekiplerin telesiyeji manuel olarak çalıştırmasının ardından kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da bozulan telesiyej
Antalya'da bozulan telesiyej

Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayakçıları zirveye taşıyan telesiyejin arızalanması nedeniyle onlarca tatilci havada mahsur kaldı.Tatilciler, 1 saat sonra kurtarıldı.

Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayakçıları zirveye taşıyan telesiyej, saat 14.00 sıralarında arızalandı. Arıza nedeniyle onlarca tatilci metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Teknik ekip, arızanın giderilmesi için çalışma başlatırken, telesiyej manuel olarak çalıştırdı ve tatilciler yaklaşık 1 saat sonra kurtarıldı. Arkadaşlarıyla kayak yapmak için zirveye çıkmak isterken telesiyejde mahsur kalan Yeşim Ertan, "Yarım saatten fazla havada kaldık. Hava çok soğuk. Öğrenci grupları başta olmak üzere çok sayıda insan mahsur kaldı. Bir kadının bağırışlarını duyduk. Telesiyeje bindikten beş dakika sonra durup, çalışmıştı. Manuel olarak telesiyeji çalıştırdılar, bizi zirvedeki kapalı bir alana aldılar. Telesiyeji boşalttılar" dedi. Saklıkent Kayak Merkezi'nde görevli Cuma Özaydın ise arızanın devam ettiğini, telesiyeji manuel olarak çalıştıklarını ve tüm tatilcilerin kurtarıldığını söyledi.

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