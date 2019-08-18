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TEM Otoyolu'nda otobüs kazası - SON DAKİKA haberleri

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 3'ü ciddi toplam 37 kişi yaralandı. Öte yandan Kazaya karışan TIR sürücüsü İsmail Özdemir ise jandarma tarafından gözaltına alınarak Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına getirildi.

Haber Merkezi DHA
Kaza nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Hilmi Gündüz idaresindeki 34 VKF 21 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi Ankara istikametinde aynı yönde ilerleyen İsmail Özdemir yönetimindeki 27 GA 076 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

37 kişi yaralandı

Yaralılar sedyeyle taşındı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 37 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan sürücü Gündüz'ü ve 2 yolcuyu uzun uğraşılar sonrası bulunduğu yerden çıkardı.

3 kişinin durumu ciddi

Sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Düzce ve Bolu'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, yaralıların otobüsten alınması ile normale döndü.

TIR şoförü gözaltında

Kazaya karışan TIR sürücüsü İsmail Özdemir ise jandarma tarafından gözaltına alınarak Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına getirildi.

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