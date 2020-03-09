Gündem TEMde sabah trafiğini kilitleyen kazada 1 kişi yaralandı
İSTANBUL

TEM'de sabah trafiğini kilitleyen kazada 1 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Bağcılar Tekstilkent Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Sürücü yaralanırken TEM'de trafik Ankara yönünde tamamen durdu.

Haber Merkezi DHA
TEM'deki kaza trafiği kilitledi
TEM'deki kaza trafiği kilitledi

İstanbul'da saat 05.30 sıralarında TEM Tekstilken sapağı Ankara istikametinde meydana gelen kazada iddiaya göre, Oğuz Ertuğral yönetimindeki 34 SA 1418 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Otomobilde büyük maddi hasar oluşurken sürü Oğuz Ertuğral yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK DURDU

Hafif yaralı olan Oğuz Ertuğral'a olay yerinde ambulansta müdahale edilirken polis yeni bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik tamamen durdu. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar neticesinde kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Bu sırada TEM'de uzun araç kuyruğunun oluştu.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA
TEM'de sabah trafiğini kilitleyen kaza
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