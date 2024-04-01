Terör örgütü PKK'ya BOZDOĞAN ve KAHRAMANLAR darbesi: Binlerce silah mühimmatı ve bomba ele geçirildi

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisizleştirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: