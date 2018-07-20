Gündem Terörist cenazesine katılan HDPli vekillere soruşturma
POLİTİKA

Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere soruşturma

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakkari'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
HDP'li milletvekillerine yönelik soruşturma başlatıldı.
HDP'li milletvekillerine yönelik soruşturma başlatıldı.

HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında Hakkari'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 8 Temmuz'da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesi Batman'a getirildi.

Teröristin Asri Mezarlıktaki cenazesine HDP Batman Milletvekilleri Uca ve Tiryaki de katıldı.

Tabutun taşınması esnasında HDP'li vekil Tiryaki'nin tabutu omuzladığı belirlendi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist Devran Baysal'ın cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri Uca ve Tiryaki hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

28 gün eleştirisi

28 gün eleştirisi

​Bahçeli, bedelli askerlikteki 28 günlük eğitimi doğru bulmadı.
İşgalci İsrail yine saldırdı

İşgalci İsrail yine saldırdı

​İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 4 Filistinli şehit oldu.
Ndiaye geri döndü

Ndiaye geri döndü

Devre arasında Premier Lig'e gitmişti, geri döndü.
CHP'den kurultay resti

CHP'den kurultay resti

604 imzanın sunulması halinde kurultay yapılacağı açıklandı.
Bedellide önemli gelişme

Bedellide önemli gelişme

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması geldi.
Atını satan bile var

Atını satan bile var

Ücret açıklandı ikinci el ilan siteleri hareketlendi.
İstanbul'a gidemediler

İstanbul'a gidemediler

Tahran-İstanbul seferlerinde ilginç iptal.
Bayramda kapatılabilir

Bayramda kapatılabilir

​AVM yöneticileri valilik kararı öncesi bir araya geldi.

'İpek' tek değil

'İpek' tek değil

İngiltere, FETÖ'nün para trafiği için de önemli bir merkez.
Skandal karşılaştırma!

Skandal karşılaştırma!

Bir tarafta Nazi Almanya'sı bir tarafta Türkiye!
Arşivi ele geçirildi

Arşivi ele geçirildi

Adnan Oktar'ın arşivi Ümraniye'deki depodan çıktı.
Krizi bitiren mektup

Krizi bitiren mektup

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde 'normalleşme' adımı.
'Zillet ve utanç'

'Zillet ve utanç'

​Kudüs Müftüsü'nden İsrail'e sert çıkış.
Rekor bekleniyor

Rekor bekleniyor

​TİM Başkanı'ndan heyecanlandıran açıklama.
1948-2018 Hep aynı zulüm...

1948-2018 Hep aynı zulüm...

'Yahudi ulus devleti' kararı ne manaya geliyor?
Tümü mezun oldu

Tümü mezun oldu

​İzmir'de bin 978 uzman erbaşa görkemli tören.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.