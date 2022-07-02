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ANKARA

Teröristler içeride de akıllanmıyor

Açık cezaevine geçmek ya da denetimli serbestlik için iyi hal değerlendirmesine bakılıyor. Cezaevindeki terör suçlularının yüzde 76'sına olumlu, yüzde 24'üne olumsuz kanaat çıktı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, teröristlerin örgüt bağının içeride de kopmadığını, talimatla eylem yaptıklarını anlattı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Teröristler içeride de akıllanmıyor
Cezaevi.

Hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçebilmelerini ya da denetimli serbestlikten faydalanmalarını sağlayan iyi hal değerlendirmesinde dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, TBMM Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na bir sunum yaptı. Alkaç, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından iyi halde adi suçlardan dolayı cezaevinde bulunan hükümlülerin yüzde 89'una olumlu, yüzde 11'ine olumsuz, terör suçlarından içeride olan hükümlülerin yüzde 76'sına olumlu, yüzde 24'üne olumsuz yönde kanaat çıktığını söyledi.

ÖRGÜT BAĞI DEVAM EDİYOR

Terör ya da örgüt nedeniyle ceza infaz kurumuna girdikten sonra örgütün talimatlarını yerine getirmeye devam eden hükümlülerin bulunduğunu anlatan Alkaç, şöyle konuştu: “Araştırıyoruz. Hükümlü örgütle dışarıda, şehirde veya kırsalda hiç fark etmiyor, hangi suçtan veya hangi örgütten gelmiş olursa olsun organik bağı hangi seviyede ise kurum içinde de aynı bağ devam ediyor. Örgüt talimat veriyor, kapıya vurma eylemi yapıyor. Örgüt talimat veriyor açlık grevi yapıyor, ölüm orucuna giriyor. Şimdi, burada hangi iyi hal değerlendirmesinden bahsedeceğiz?”

Nakilleri karşılama oranı yüzde 35

Pandemi nedeniyle cezaevi nakillerinin yapılamadığını, ancak geçtiğimiz yıl itibariyle nakillerin kademeli olarak açıldığını hatırlatan Alkaç, şöyle konuştu: “1 Mayıs itibariyle pandemi öncesindeki sürece döndük. Yani şu an pandemiden önceki nakillerle ilgili sistem neyse onu çalıştırıyoruz. Nakillerle ilgili bir rakam vereceğim: Talebi karşılama ortalamamız yüzde 35. Bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Çünkü sınıflandırma esasına göre, her hükümlüyü istediği her kurumda barındırabilme şansınız yok. Onun istediği yerde kapasite sorunu yaşama ihtimaliniz olabiliyor.”

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