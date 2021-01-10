Teröristlere geçit yok: Son bir ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ay içinde teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlara dair açıklama yayımladı.

43 operasyon gerçekleştirildi

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir ay içinde 8’i büyük, 35’i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildi. Operasyonlarda 226 terörist etkisiz hale getirildi.

"Büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TSK'nın yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. Operasyonların gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiği, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği vurgulandı.