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Gündem Teröristlerin engellemelerine rağmen tamamlanan baraj bölge halkının umudu oldu
ŞIRNAK

Teröristlerin engellemelerine rağmen tamamlanan baraj bölge halkının umudu oldu

Teröristlerin engellemelerine rağmen tamamlanan baraj bölge halkının umudu oldu

Teröristlerin engellemelerine rağmen Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin’i kapsayan Ilısu Barajının tamamlanıp enerji üretimine başlaması, bölge halkının umudu oldu. Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey, "Barajımız Siirt, Şırnak, Batman üçgeninde bir deniz şeklinde barajımız oldu. Bu civarda yaşayan vatandaşların az zararı olmuşsa da, havası ve gezmek konusunda bizi mutlu etti. Bu su boşa buradan Irak’a akıyorken, bu gün burada günlük büyük bir kar elde ediliyor. Bu ülkemize ekonomik bakımdan güzel bir katkıdır. Allah yapanlardan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Bakanlarımızdan hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ilısu Barajı elektrik üretimine başladı.
Ilısu Barajı elektrik üretimine başladı.

1982 yılında yapılması planlanan ve 2008 yılında inşaatına başlanan Ilısu Barajı elektrik üretimine başladı. 4 ay içinde tam kapasiteye ulaşacak olan tesis, Türkiye ekonomisine yılda 2,8 milyar liralık katma değer sağlayacak.

Ilısu Barajı elektrik üretimine başladı.

Yaklaşık 18 milyar liraya mal olan Ilısu Barajının kenarında bulunan Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey (56), barajın güzel bir yatırım olduğunu belirterek, teröristler tarafından bir sürü engellemelere rağmen tamamlandığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlara teşekkür etti.

Ilısu Barajı'nda haziranda su tutulmaya başlanacak
EKONOMİ
Ilısu Barajı'nda haziranda su tutulmaya başlanacak

Ilısu Barajı elektrik üretimine başladı.

“Maalesef hiçbir hükümet bu projeye el atmadı”

Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey, Ilısu Barajı projesi konuşulduğunda kendisinin 12 yaşında olduğunu kaydetti. Özbey, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “1980’den önce projesi vardı. Maalesef hiçbir hükümet bu projeye el atmadı. AK Parti döneminde Ilısu Barajı yapılmaya başladı. 13 yıldır inşaatı devam ediyordu ve bitti. Su doldu ve 1 aydır elektrik de vermeye başladı. Bu barajın katkısı çoktur. Maalesef doğumuzda denizimiz yok. Barajımız Siirt, Şırnak, Batman üçgeninde bir deniz şeklinde barajımız oldu. Bu civarda yaşayan vatandaşların az zararı olmuşsa da, havası ve gezmek konusunda bizi mutlu etti. Bu su boşa buradan Irak’a akıyorken, bu gün burada günlük büyük bir kar elde ediliyor. Bu ülkemize ekonomik bakımdan güzel bir katkıdır. Allah yapanlardan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Bakanlarımızdan hepsine teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Güzel bir yatırım, büyük bir projedir.”

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Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey

“Teröristler engellemeye çalıştı”

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için devletin kendilerine yardım etmesini beklediğini aktaran Özbey, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • “Arazilerimiz su altında kaldı. Birçok köyümüzün arazileri dörtte biri kalmadı. Bu vatandaşlarında mağduriyet yaşamaması için devletimizden bir destek bekliyoruz. Bizim burada 4 köy arasında bir limanın yapılmasını istiyoruz. Terör bitme noktasına geldi. Terör bu yollara her gün pusu atıyordu. Terör destekçileri vatandaşların çalışmasını istemiyordu. Bir sürü zarar verilmek istendi. Hatta benim barajda çalışan 3 tane yeğenimi kaçırdılar. Ilısu Barajında çalışmayın diye beni tehdit ettiler. 6 gün Gabar bölgesinde ellerinde kaldılar. Zarar verilmeden bırakıldı. Terör Ilısu Barajına çok karşı çıktılar. Çok şükür devletimiz güçlü ve baraj bitti.”

Çevrimli köyü sakinlerinden Hayrettin Beştaş

“Baraj çok zor şartlarda yapıldı”

Çevrimli köyü sakinlerinden Hayrettin Beştaş ise, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Baraj çok zor şartlarda yapıldı. Ama şu an herkesin bundan bir faydası var. Herkes faydalanıyor. Barajda 2011 ile 2016 yılına kadar bende çalıştım. Buradan herkes ekmek yedi ve yemeye devam edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Teröristler tarafından yapılması çok sefer engellendi. Biz çalışanlar olarak dışarı çıkmaya korkuyorduk. Çok şükür benim başıma bir şey gelmedi. Ama arkadaşlarımın başına geldi. Araçları yakıldı. Teröristler tarafından kaçırıldılar. Ama sonuçta barajımız yapıldı.”
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