Teröristlerin engellemelerine rağmen tamamlanan baraj bölge halkının umudu oldu Teröristlerin engellemelerine rağmen tamamlanan baraj bölge halkının umudu oldu Teröristlerin engellemelerine rağmen Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin’i kapsayan Ilısu Barajının tamamlanıp enerji üretimine başlaması, bölge halkının umudu oldu. Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey, "Barajımız Siirt, Şırnak, Batman üçgeninde bir deniz şeklinde barajımız oldu. Bu civarda yaşayan vatandaşların az zararı olmuşsa da, havası ve gezmek konusunda bizi mutlu etti. Bu su boşa buradan Irak’a akıyorken, bu gün burada günlük büyük bir kar elde ediliyor. Bu ülkemize ekonomik bakımdan güzel bir katkıdır. Allah yapanlardan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Bakanlarımızdan hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 11:47 İHA