TIR şoförü seyir halindeyken uyuya kaldı: Ortalık savaş alanına döndü

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 34 AN 57 61 plakalı TIR sürücüsü Veli Ö. Hatay’a seyir halinde iken direksiyon başında uykuya daldı. Bir süre sonra yoldan çıkan TIR refüjü ve yön tabelalarını biçerek park halindeki araca çarparak durabildi.
YOLUN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ
- Olayda yaralı olmazken gece saatinde yolun boş olması büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çağrılan güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken çekici yardımıyla TIR bulunduğu yerden kaldırıldı.