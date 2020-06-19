TIR şoförü seyir halindeyken uyuya kaldı: Ortalık savaş alanına döndü Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda seyir halinde olan tır şoförü uyudu, ortalığı birbirine kattı. Yoldan çıkan TIR refüjü ve yön tabelalarını biçerek park halindeki araca çarparak durabildi. Olayda yaralı olmazken gece saatinde yolun boş olması büyük bir faciayı önledi.

Haber Merkezi 19 Haziran 2020, 07:08 Son Güncelleme: 19 Haziran 2020, 07:17 İHA