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DİYARBAKIR

TIR şoförü seyir halindeyken uyuya kaldı: Ortalık savaş alanına döndü

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda seyir halinde olan tır şoförü uyudu, ortalığı birbirine kattı. Yoldan çıkan TIR refüjü ve yön tabelalarını biçerek park halindeki araca çarparak durabildi. Olayda yaralı olmazken gece saatinde yolun boş olması büyük bir faciayı önledi.

Haber Merkezi İHA
Refüje çarparak duran TIR...
Refüje çarparak duran TIR...

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 34 AN 57 61 plakalı TIR sürücüsü Veli Ö. Hatay’a seyir halinde iken direksiyon başında uykuya daldı. Bir süre sonra yoldan çıkan TIR refüjü ve yön tabelalarını biçerek park halindeki araca çarparak durabildi.

İHA
Refüje çarparak duran TIR...

YOLUN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

  • Olayda yaralı olmazken gece saatinde yolun boş olması büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çağrılan güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken çekici yardımıyla TIR bulunduğu yerden kaldırıldı.

İHA

İHA

İHA
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