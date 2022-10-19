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KAHRAMANMARAŞ

TIR'ın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta yol kenarında TIR'ın patlayan lastiğini değiştirenlere alkollü sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Edebiyat yolunda meydana geldi.

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Haber Merkezi DHA
TIRın patlayan lastiğini değiştirenlere otomobil çarptı: 2si ağır 4 yaralı
Arşiv.

Kahramanmaraş'a giden bir TIR'ın lastiği patladı, şoför telefon ile yardım istedi. Bölgeye gelen 3 tamirci, yol kenarındaki TIR'ın lastiğini değiştirmeye başladı.

Bu sırada Ali O. yönetimindeki 27 AGT 001 plakalı otomobil, tamirciler Hüseyin Ülger (49), Mehmet Taşyürek (37) ve İbrahim Kocataş (55) ile TIR şoförü Fatih Taşyürek’e (42) çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştıra Hastanesi'ne götürdü. Fatih Taşyürek ile Hüseyin Ülger'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda yakaladı. Gözaltına alınan Ali O.'nun yapılan kontrolünde 1.66 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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