Tokat'ta 5,6 ve 3,5 büyüklüğünde peş peşe depremler

Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Sulusaray ilçesi olan sarsıntının yerin 5,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.





Dakikalar sonra Tokat'ta bir deprem daha meydana geldi.

Saat 18.31'de yine merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





"Gerekli çalışmalara başladık"

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesi merkezli depremin ardından açıklama yaptı.

Hatipoğlu, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ekiplerimiz durum değerlendirmesi yapıyor. Gerekli çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da depremin ardından açıklamada bulundu.

Buğdaylı köyündeki bazı minarelerde ve evlerde hasar olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olduğuna dair bir haber almadık. Tokat merkezdeki konutlarda herhangi bir sorun yok. Buğdaylı köyündeki durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

"Bazı evler yıkıldı"

Depreme ilişkin Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç da açıklamada bulundu.

Buğdaylı köyünde bazı evlerin yıkıldığını ifade eden Kılıç, şu ana kadar ölü ya da yaralı bildirimi olmadığını belirtti.

AFAD'dan depreme ilişkin açıklama

AFAD, depremin ardından saha çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.

5,6 büyüklüğündeki depremin Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerinde de yoğun bir şekilde hissedildiği paylaşıldı.

AFAD, "Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



