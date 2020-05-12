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TOKAT

Tokat'ta büyük yardım kampanyası: 2 bin ailenin bakkal borcu ödendi

Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası, kentte maddi durumu iyi olmayan ailelerin bakkallara olan borcunun ödenmesi için kampanya başlattı. Hayırseverler tarafından toplanan 80 bin lirayla 2 bin ailenin veresiye borcu kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası, yardım kampanyası düzenleyerek veresiye defterlerini satın aldı.
Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası, yardım kampanyası düzenleyerek veresiye defterlerini satın aldı.

Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası, mahalle aralarında bulunan bakkallardan alışveriş yapan ve maddi durumu iyi olmayan kişilerin borçlarını ödeyememesi üzerine, 5 ay önce veresiye defterlerini satışa çıkardı. 5 ay içeresinde, kent merkezindeki yaklaşık 2 bin ailenin borçları bu uygulama sayesinde ödendi.

DHA
Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası, mahalle aralarında bulunan bakkallardaki veresiye defterlerini satın aldı.

80 BİN LİRAYA YAKIN PARA TOPLANDI

  • Oda Başkanı Şaban Kaya, "Oda olarak 2020 yılında başlatmış olduğumuz zimem hayırı Türkiye'de fevri olarak yapılıyordu. Fakat biz bunu ilk organize olarak yaptık. Esnafımıza ulaşarak, dul, yetim, maddi olarak sıkıntı olarak çeken ailelerin veresiye defterlerini hayırsevenlerin yardımlarıyla kapattık. Hem de bakkal esnafımıza destek olduk. Bu hayırda bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. Koronavirüs salgınının gelmesi bizim hayırlarımızı biraz etkilemiş olabilir ama 80 bin liraya yakın bir para toplandı. Bununla da yaklaşık 2 bin ailenin veresiyesi kapatılmış oldu" oldu.

DHA
Tokat'ta yardım kampanyası ile veresiye defterleri kapatıldı.

Bedestenlioğlu Mahallesi'ne bakkal olan Turgut Çelik, mahallesinde birçok ailenin koronavirüs nedeniyle işsiz kaldığını belirterek, "Burada ikamet eden vatandaşlarımız fabrika işçisi. Koronavirüs nedeniyle bir çok işçi işsiz kaldı. Bayağı bir vatandaşımız mağdur oldu. Birçok hayırsever vatandaşımız da odamıza giderek destekte bulundu. Allah hayırlarını kabul etsin. Müşterilerimiz veresiye defterlerinin kapandığını öğrendiğinde çok mutlu oluyor. Dua ediyorlar" diye konuştu.

DHA

DHA
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