Tokat'taki tarihi handa yangın

Yazmacılar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm çarşıyı saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

AA Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor

AA Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tokat Sebze Halinin yan tarafında bulunan yazmacılar hanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Betonarme olan binanın çatısında çıkan yangın çatı altında bulunan malzemelerin etkisi ile biranda yayıldı. Boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu yazmacılar hanında ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.