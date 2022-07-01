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MANİSA

Toprak altında kalan işçiyi elleriyle kazarak kurtardılar

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yağmur suyu hattı çalışması yapıldığı sırada yolda meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. Boynuna kadar toprağa gömülen işçinin yardımına koşan mesai arkadaşları elleriyle toprağı kazarken, itfaiye ekipleri tarafından göçükten çıkarılan yaralı işçi hastanede tedavi altına alındı

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Haber Merkezi İHA
Toprak altında kalan işçiyi elleriyle kazarak kurtardılar
Toprak altında kalan işçiyi elleriyle kazarak kurtardılar.

Manisa’nın Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi Rumeli Caddesinde yağmursuyu hattı çalışması yapan ekipteki bir işçi yolun göçmesi sonucu toprak altında kaldı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren işçinin mesai arkadaşları ekipler gelene kadar işçiyi toprak altından kurtarmak için elleriyle kazı çalışması yaptı.

ELLERİYLR KAZIP KURTARDILAR

Toprak altında kalan 50 yaşındaki Lütfü Akalp, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından göçükten çıkarılarak yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin bilincinin açık olduğu ve vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Yaralı olarak kurtarılan Lütfü Akalp’ın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

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