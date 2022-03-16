Gündem Trafik kavgası meydan savaşına döndü
İSTANBUL

Trafik kavgası meydan savaşına döndü

Osmanbey’de trafikte tartışan iki sürücü, yol ortasında tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları kameralara yansırken, taraflardan biri aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Polisin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

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Haber Merkezi İHA
Trafik kavgası meydan savaşına döndü
Trafik kavgası meydan savaşına döndü.

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli Osmanbey Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler tekme ve yumruklarla birbirine saldırmaya başladı. Çıkan kavgada taraflardan biri karşı tarafın yumruğuyla yere düştü. Kavga polisin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de şaşırtan görüntü: Gökyüzü kızıla boyandı
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İzmir'de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.<br>
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Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu.<br>
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Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.<br>
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Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak 'İzmir güne harika başladı', 'Kızıl gökyüzü İzmir'e çok yakıştı' gibi yorumlarda bulundu.
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İzmir'de şaşırtan görüntü: Gökyüzü kızıla boyandı
İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak 'şaşkınlıklarını' dile getirdi.

Baharda kışı yaşıyorlar: Kent adeta buz tuttu
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Sivas’ta Mart ayında etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü kent adeta buz tuttu. Sokakta bulunan çeşmeler donarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
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Yazı beklerken Mart ayında Sibirya soğuklarını yaşayan Sivaslılar ise sıcaklara hasret kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Sivas’ta dondurucu soğuklar önümüzdeki 10 gün daha devam edecek. Hava sıcaklığı hafta sonu daha da düşecek.
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Soğuk günler yaşadıklarını belirten Serdar Yüksektepe isimli vatandaş, \"Hava sıcaklığı mevsim normallerinin çok altında, insanlar sokağa bile çıkmaya korkuyor\" dedi.
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Baharda kışı yaşıyorlar: Kent adeta buz tuttu
Mart ayında dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta hava sıcaklıkları gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derecelere kadar düşüyor.


Şaşırtan görüntü

Şaşırtan görüntü

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı.
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