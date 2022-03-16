Trafik kavgası meydan savaşına döndü.

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli Osmanbey Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler tekme ve yumruklarla birbirine saldırmaya başladı. Çıkan kavgada taraflardan biri karşı tarafın yumruğuyla yere düştü. Kavga polisin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAF 6 İzmir'de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.<br> Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu.<br> Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.<br> Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak 'İzmir güne harika başladı', 'Kızıl gökyüzü İzmir'e çok yakıştı' gibi yorumlarda bulundu. İzmir'de şaşırtan görüntü: Gökyüzü kızıla boyandı İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak 'şaşkınlıklarını' dile getirdi.

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