Trafik magandaları kaçamadı: 2 sürücüye 2 bin 678 lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, 15 Haziran 2021 tarihinde Kartal Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 34 AU 177 plakalı araç sürücüsü Selman Ulusoy ve 34 ECN 967 plakalı araç sürücüsü Halil Aydemir'i yakalandı.
Para cezası uygulandı
Sürücülere "Makas atma" suçundan 1339'ar liradan olmak üzere toplam 2 bin 678 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüleri Selman Ulusoy ve Halil Aydemir’e "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.