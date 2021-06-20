Gündem Trafik magandaları kaçamadı 2 sürücüye 2 bin 678 lira ceza
İSTANBUL

Trafik magandaları kaçamadı: 2 sürücüye 2 bin 678 lira ceza

Kartal Sahil Yolu'nda otomobilleriyle makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü yakalandı. Toplam 2 bin 678 lira idari para cezası uygulanan sürücüler, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Trafik magandaları kaçamadı: 2 sürücüye 2 bin 678 lira ceza
Yakalanan iki kişiye para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, 15 Haziran 2021 tarihinde Kartal Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 34 AU 177 plakalı araç sürücüsü Selman Ulusoy ve 34 ECN 967 plakalı araç sürücüsü Halil Aydemir'i yakalandı.

Para cezası uygulandı

Sürücülere "Makas atma" suçundan 1339'ar liradan olmak üzere toplam 2 bin 678 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüleri Selman Ulusoy ve Halil Aydemir’e "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.


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