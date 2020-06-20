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Trafikte darp edildi pompalıyla geri döndü: Bir ölü, 3 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavganın ardından darp edilen Erhan B. kısa bir süre pompalı tüfekle geri dönerek dehşet saçtı. "Beni dövenler nerede" diye bağıran Savaş Sedef'in açtığı ateş sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Dehşet anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Dehşet anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sultanbeyli Fatih Mahallesi'nde 5 Haziran'da meydana gelen olayda, iddiaya göre aracıyla yolda giden olan Erhan B, bu sırada yolu kapatacak şekilde araçlarını park eden bir grupla tartışmaya başladı. Yolu açması için korna çalan Erhan B. ile yolu açmak istemeyen kişiler arasında kavga çıktı. Kavga sonucu darp edilen Erhan B. oradan ayrıldı.

  • Aradan kısa bir süre geçtikten sonra olay yerine geri dönen Erhan B. pompalı tüfeğiyle dehşet saçtı. "Bana kavga ettiğimizde küfürler eden kimlerdi. Beni dövenler nerede" diye bağırmaya başlayan Erhan B. kalabalığa doğru ateş açtı. Olayda Savaş Sedef, Doğukan Y., Ömer Y., Tuncay V. yaralandı. Erhan B. olay yerinden kaçtı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Savaş Sedef hayatını kaybetti.

Trafikte darp edilen kişi pompalıyla dehşet saçtı
OYNAT 00:34
Trafikte darp edilen kişi pompalıyla dehşet saçtı
Sultanbeyli'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavganın ardından darp edilen Erhan B. kısa bir süre pompalı tüfekle geri dönerek dehşet saçtı. 'Beni dövenler nerede' diye bağıran Savaş Sedef'in açtığı ateş sonucu bir kişi öldü 3 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay anlarını kameralar kaydetti

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptığı kamera incelemeleri sonucu olayın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Erhan B'nin darp edilmesi görüntülerde yer alırken, bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri dönen şüphelinin ateş açması da kamera görüntülerine yansıdı.

24 saatte yakalandı

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada kimlikleri tespit ettiği şüphelilerden pompalı tüfekle ateş açan Erhan B. (28) ile olay sırasında yanında bulunan Burhan V. (35) ve Hazar V. (36)'yi 24 saat içinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Burhan V. ve Hazar V., serbest bırakılırken Erhan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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