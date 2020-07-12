TRT spikerini ağlatan haber: Engelli genci hayata bağlayan aracı çalıp parçaladılar

15 sene önce Hollanda’dan bir yardımseverin gönderdiği engelli aracı sayesinde dışarıda rahatlıkla dolaşan Ömer Bekir Kazan, aracının çalınmasından sonra eve mahkûm oldu. Bedensel engelli olan Kazan, azmederek açık öğretim fakültesini okudu ve üniversiteyi bitirdi. Aynı zamanda 4 kitap yazan Kazan’ın en büyük mutluluğu ise engelli aracına binip gezmekti.

TRT Haber mikrofonuna konuşan Kazan, “Bu insanlara herkes beddua ediyor, ben de acıyorum. Belki 50 lira kazandılar ama öbür dünyalarını mahvettiler” dedi.

“Şuurumu kaybettim”

Kazan’ın Sefaköy’deki evinin altındaki depodan engelli aracını çalan hırsızlar, O’nun mutluluğunu da çaldı. Ömer Kazan’ın babası hırsızların peşine düştü. Engelli aracının nereye satıldığını öğrenen baba, oraya gittiğinde arabanın paramparça olduğunu gördü. Aracı parçalara ayrılmış bir halde gören baba, “Şuurumu kaybettim” dedi.

Akülü aracı çalındığı için artık evinden çıkamıyor...



İstanbul'da yaşayan engelli Ömer Bekir Kazan'ın aracı, hırsızlar tarafından çalınarak hurdaya satıldı. https://t.co/PsjY0NvGlL pic.twitter.com/Utv7yMrX6h — TRT HABER (@trthaber) July 9, 2020

9 bin km uzaklıktan gelen mutlu haber

TRT Haber’in özel haberini “Dün Bugün” programında sunduğu sırada programın sosyal medya hesabını gelen bir mesaj sunucu Selver Gözüaçık’ı ağlattı.

Engelli aracı çalınan Ömer Kazan’a, Kanada’dan bir izleyicinin akülü araç alacağını duyuran TRT spikeri gözyaşlarını tutamadı.

OYNAT 00:34 Trafik polisi lastiği patlayan engelli vatandaşa yardım etti Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), Trabzon'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini paylaştı. EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi, “Trabzon Akyazı Tüneli içinde lastiği patlayan engelli vatandaşımızın imdadına trafik polisimiz yetişiyor. Güvenliğiniz için her yerdeyiz” denildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder