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İSTANBUL

İstanbul'da yaşayan engelli Ömer Bekir Kazan'ın aracı, hırsızlar tarafından çalınarak hurdaya satıldı

TRT spikerini ağlatan haber: Engelli genci hayata bağlayan aracı çalıp parçaladılar

İstanbul Sefaköy’de engelli aracını çalan hırsızlar, araç sahibi Ömer Bekir Kazan’ın dünyasını yıktı. Kazan'ın aracı, hırsızlar tarafından çalınarak hurdaya satıldı. Haberi sunan TRT spikeri Selver Gözüaçık ise Kanada’dan gelen bir mesaj ile gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi Diğer
İstanbul'da yaşayan engelli Ömer Bekir Kazan'ın aracı, hırsızlar tarafından çalınarak hurdaya satıldı.
İstanbul'da yaşayan engelli Ömer Bekir Kazan'ın aracı, hırsızlar tarafından çalınarak hurdaya satıldı.

15 sene önce Hollanda’dan bir yardımseverin gönderdiği engelli aracı sayesinde dışarıda rahatlıkla dolaşan Ömer Bekir Kazan, aracının çalınmasından sonra eve mahkûm oldu. Bedensel engelli olan Kazan, azmederek açık öğretim fakültesini okudu ve üniversiteyi bitirdi. Aynı zamanda 4 kitap yazan Kazan’ın en büyük mutluluğu ise engelli aracına binip gezmekti.

TRT Haber mikrofonuna konuşan Kazan, “Bu insanlara herkes beddua ediyor, ben de acıyorum. Belki 50 lira kazandılar ama öbür dünyalarını mahvettiler” dedi.

“Şuurumu kaybettim”

  • Kazan’ın Sefaköy’deki evinin altındaki depodan engelli aracını çalan hırsızlar, O’nun mutluluğunu da çaldı. Ömer Kazan’ın babası hırsızların peşine düştü. Engelli aracının nereye satıldığını öğrenen baba, oraya gittiğinde arabanın paramparça olduğunu gördü. Aracı parçalara ayrılmış bir halde gören baba, “Şuurumu kaybettim” dedi.

9 bin km uzaklıktan gelen mutlu haber

TRT Haber’in özel haberini “Dün Bugün” programında sunduğu sırada programın sosyal medya hesabını gelen bir mesaj sunucu Selver Gözüaçık’ı ağlattı.

Engelli aracı çalınan Ömer Kazan’a, Kanada’dan bir izleyicinin akülü araç alacağını duyuran TRT spikeri gözyaşlarını tutamadı.

Trafik polisi lastiği patlayan engelli vatandaşa yardım etti
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Trafik polisi lastiği patlayan engelli vatandaşa yardım etti
Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), Trabzon'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini paylaştı. EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi, “Trabzon Akyazı Tüneli içinde lastiği patlayan engelli vatandaşımızın imdadına trafik polisimiz yetişiyor. Güvenliğiniz için her yerdeyiz” denildi.

Yetim ve engelli minik kıza pasta sürprizi
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Yetim ve engelli minik kıza pasta sürprizi
Adıyaman'da, İyilik Derneği Adıyaman Temsilciliği gönüllüleri Engelliler Haftası kapsamında Suriyeli Rihem El Hüseyin'e pasta sürprizi yaptı. Engeliler Haftası dolayısıyla kendisine sürpriz yapılan Suriyeli Rihem, hem mutlu oldu hem de oldukça sevindi. Duygulu anların yaşandığı etkinliğinde yetim ve engelli olan küçük kızın annesi ve iki kardeşinin mutluluğa da dikkatlerden kaçmadı.


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