Trump'tan Erdoğan'a 'Rahip Brunson' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu bulunan Rahip Brunson'un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. ABD'li rahip Brunson'un Türkiye'de görülen davası dün görülmüş ve tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluluğu devam ederken ABD Başkanı Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Trump, Andrew Brunson'un tutukluluğunun devam etmesi kararını bir "utanç" olarak nitelendirdi. Brunson'un uzun süredir tutuklu olduğunu belirten Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Erdoğan, bu harika Hristiyan baba ve kocanın serbest bırakılması için bir şey yapmalı. O yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

