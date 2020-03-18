Gündem TSK salgına karşı teyakkuzda
POLİTİKA

TSK salgına karşı teyakkuzda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’da koronavirüse karşı alınan önlemleri açıkladı. Askeri okulların 13 Nisan’a kadar tatil edildiğini söyleyen Akar, birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacağını duyurdu. Akar, “Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine devam edilecektir. Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları Sağlık Bakanlığı ile koordineli yürütülecektir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakanlıkta düzenlenen toplantıya Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal katıldı.
Bakanlıkta düzenlenen toplantıya Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal katıldı.

Türk Silahli Kuvvetleri'nde koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde koronavirüs kapsamındaki alınan önlemleri açıkladı. "Bu tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacaktır" ifadesini kullanan Akar, alınan tedbirleri şöyle özetledi:

YURT DIŞINDAKİ PERSONELE TARAMA

"Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri, 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir. Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edilmiştir. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde, kimse kabul edilemeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir. Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenmiştir. Yurt dışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Şu anda yurt dışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecektir"

HUDUT BİRLİKLERİNDE ÖNLEMLER ALINDI

  • Celp işlemlerine ilişkin de bilgi veren Akar, şunları kaydetti: "Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir. Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek önlemler de alınacaktır. Mehmetçiklerimizin hafta sonu izinlerini bir süreliğine durdurmuştuk. Askerlerimizin sağlığını ön planda tutarak hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın yanı sıra ilave tedbirler de aldık, almaya devam ediyoruz. Hudut birliklerinde de çeşitli önlemler aldık. Yasa dışı geçişlerle mücadeledeki faaliyetimizi personelimizi virüse karşı koruyacak şekilde, koruyucu elbise ve maske takviyesi dahil yeniden düzenledik. Aldığımız tedbirler, bunlarla sınırlı olmayıp günlük hayatın akışı içinde gerekli tedbirler teknolojik imkanlar da kullanılarak alınmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir”

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Sınavı geçtik

Sınavı geçtik

​Dükkanlar kapandı, acil işi olmayan vatandaş dışarı çıkmadı.
Güven tam

Güven tam

​Düzenlenen ankette Bakan Koca'ya vatandaşlardan tam not geldi.
Bu zor süreçte birlikte çalışalım

Bu zor süreçte birlikte çalışalım

​Zirve koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla gerçekleştirildi.
İlk vefat!

İlk vefat!

​Bakan Koca açıklarken konuşmakta güçlük çekti.
Yasağı düşünmüyoruz

Yasağı düşünmüyoruz

Altun: Bu tehditle yüzleşmek için gece gündüz çalışıyoruz.
Çapa'nın Hocasına Kovid-19 teşhisi!

Çapa'nın Hocasına Kovid-19 teşhisi!

"Sevgili babam, sizlerin hocası..."

İki bakan hemen <br>harekete geçti

İki bakan hemen
harekete geçti

Polis 'karantina otobüsü'nden yolcu indirdi.
Avrupa'da <br>son nokta düştü

Avrupa'da
son nokta düştü

​Koronavirüs kıtadaki ülkelerin tamamına sıçradı.

Ertelendi!

Ertelendi!

Celp ve sevk işlemleri durduruldu.
Üç dakikada <br>belli oluyor

Üç dakikada
belli oluyor

Türk çift koronavirüs test kiti üretti.
Çin'den sert adım

Çin'den sert adım

​ABD vatandaşlarının izinlerini iptal ettiler.
İtalya korkutuyor!

İtalya korkutuyor!

Koronavirüs bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor.
Ölü sayısı <br>500'e yükseldi

Ölü sayısı
500'e yükseldi

Sınırların kapatılması kararı uygulamaya konuldu.
Sözleşmesi feshedildi

Sözleşmesi feshedildi

Koronavirüsü sebebiyle oynamak istememişti.
Nefes aldıracak hamle

Nefes aldıracak hamle

Tüm ticari kredileri kapsıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.