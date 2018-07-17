Gündem Tüm mahalleyi alevler sardı vatandaşlar şoke oldu
MUĞLA

Muğla haber: Tüm mahalleyi alevler sardı vatandaşlar şoke oldu

Tüm mahalleyi alevler sardı vatandaşlar şoke oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın mahalle sakinlerinin de desteğiyle söndürüldü.

Haber Merkezi IHA
Mahalle sakinleri hortumlarıyla yangına müdahale etti.
Mahalle sakinleri hortumlarıyla yangına müdahale etti.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bulunan otluk arazide henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Yerleşim yerlerinin bulunduğu arazide çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Bazı mahalle sakinleri kova kova su taşıyarak yangını söndürmeye çalışırken, bazıları ise bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etti.

Tüm mahalleyi saran alevler lüks villalara 5 metre kadar yaklaştı. Büyükşehir Belediyesi Bodrum itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri alevleri söndürmek için büyük bir mücadele verdi.

Panik yaşanan mahalleye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi. Vatandaşların korku dolu bakışları arasında itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık 2 hektarlık makilik ve otluk alan küle döndü. Yangın yaklaşık 1 saatin ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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