Gündem Tunceli Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi Teröristlere ait 2 silah deposu ele geçirildi
TUNCELİ

Tunceli Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi: Teröristlere ait 2 silah deposu ele geçirildi

Tunceli'de Valilik, Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon sonucu tespit edilen terör örgütüne ait 2 yer altı silah deposunun imha edildiğini açıkladı. Açıklamada, "2 yer altı silah deposunda, 27 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 bin 357 kalaşnikof mermisi, 43 kalaşnikof şarjörü, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, anti personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye ve 2 saat irtibat düzenek ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Teröristlerin silah depolarında ele geçirilen mühimmatlar.
Teröristlerin silah depolarında ele geçirilen mühimmatlar.

Tunceli'de, Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne ait 2 yer altı silah deposu imha edildi.

  • Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 yer altı silah deposunun tespit edildiği belirtildi.

Belirlenen depoların imha edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Valilik depolarda ele geçirilen mühimmatları açıkladı

"2 yer altı silah deposuda, 27 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 bin 357 kalaşnikof mermisi, 43 kalaşnikof şarjörü, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, anti personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye ve 2 saat irtibat düzenek ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

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