Tunceli'de 4 belediye meclis üyesi ile 2 muhtarın mazbatası iptal edildi

Tunceli Valiliğine bağlı İl Güvenlik İşleri Bürosundan Vali Tuncay Sonel imzasıyla Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderdiği yazıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tunceli Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Hıdır Demir, Özcan Ateş, Candan Badem ve Metin Kılıç ile kent merkezine bağlı Meşeyolu Köyü Muhtarı Hakkı Suvan'a Tunceli Merkez ilçe Seçim Kurulu, Ovacık ilçesi Gözeler Köyü Muhtarı Turgay Bilge'ye de Ovacık İlçe Seçim Kurulunca mazbatalarının verildiği anımsatılarak, söz konusu şahısların mazbatalarının geçerli olup olmadığını sormuştu.

"KHK ile ihraç edilenlerin kamu görevinde bulunamayacak"

Yazıda ayrıca söz konusu kişilerin KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği ve YSK'nin "KHK ile ihraç edilenlerin kamu görevinde bulunamayacağı" yönündeki kararı aktarılarak, söz konusu kişilere verilen mazbataların geçerli olup olmadığı yönünde görüş istenmişti.

YSK yaptığı incelemenin ardından İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ve Ovacık İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazıda, Tunceli Belediye Meclis Üyesi seçilen Hıdır Demir, Özcan Ateş, Candan Badem ve Metin Kılıç ile merkeze bağlı Meşeyolu Köyü Muhtarı Hakkı Suvan ve Ovacık ilçesi Gözeler Köyü Muhtarı Turgay Bilge'ye verilen mazbataların iptaline karar verildiğini bildirdi.