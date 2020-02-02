Gündem Tuncelide 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu
TUNCELİ

Tunceli'de 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu

Tunceli'de 42 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu

Tunceli Valiliği, kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Dinar Deresi mevkisinde, 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal kaynak bulunduğunu bildirdi. Vali Tuncay Sonel "Önceki yıllarda terör örgütlerinin eylem yaptığı yerde, Tunceli huzur şehir olunca, MTA Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle, 220 metrede, saniyede 80 litre akan termal sıcak su kaynağı bulunmuştur" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi AA
Tunceli'de 220 metrede şu an 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal kaynak bulundu.
Tunceli'de 220 metrede şu an 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal kaynak bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında sondaj çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar sonucu bulunan sıcak suyun, yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, sağlık, turizm ve tarım amaçlı yapılması planlanan tesislerin kentte istihdamı da artıracağı kaydedildi.

AA
Tunceli'de 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal kaynak bulundu.
  • Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Tuncay Sonel, birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleri ve kahraman güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla "huzur şehri" haline geldiğini vurguladı.

Dinar Deresi mevkisinde İl Özel İdaresine tescili alanda sıcak su kaynağı olduğunu belirten Sonel, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda terör örgütlerinin eylem yaptığı bu yerde, Tunceli huzur şehir olunca, MTA Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle, mühendis ve işçilerimizin çalışmalarıyla 220 metrede şu an 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal kaynak bulunmuştur. Termal sıcak su hem Tunceli'mize hem memleketimize hayırlı olsun. İnşallah bu termal sıcak suyla beraber burada beş yıldızlı oteller kurulacak, seracılık yapılacak, kesme güller yetiştirilecektir. Ayrıca termal suyumuz artezyenik cazibeyle geliyor. Bu da inşallah yapacağımız tesislerin maliyetini düşürecektir."

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