Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Tuncelide gökyüzü paraşütle şenleniyor Eğitimden sonra uçuş başlayacak
TUNCELİ

Tunceli’de gökyüzü paraşütle şenleniyor: Eğitimden sonra uçuş başlayacak

Türkiye’nin keşfedilmemiş turizm potansiyeline sahip Tunceli’de açılan yamaç paraşütü kursu büyük ilgi görüyor. Yamaç paraşütü eğitmeni Levent Günher, kentin doğal güzelliklerinin yanısıra doğa, su ve hava sporları için önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından söz ettiren ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan Tunceli, yamaç paraşütü etkinlikleriyle turizm atağına hazırlanıyor. Tarihi eserleri, akarsuları, gölleri, mistik dokusu ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip kent, her mevsim ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor.

Fotoğraf: Arşiv

Son yıllarda, Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ve en son olarak da 20 ülkeden sporcuların katılımıyla Rafting R4 Dünya Şampiyonası’na başarıyla ev sahipliği yapan kent, doğa, hava ve sporları organizasyonu düzenlemek için kurulan Munzur Adrenalin Doğa ve Hava Sporları Kulübü (MADOSK), yamaç paraşütünü vatandaşlara sevdirmek çalışmalarına başladı.

EĞİTİMDEN SONRA UÇUŞ BAŞLAYACAK

Kentte 2019 yılında ilk defa düzenlenen yamaç paraşütü eğitimini başarıyla organize eden MADOSK, bu yılda artan talep üzerine kurs açtı. Trabzon’dan kente gelen yamaç paraşütü eğitmeni Levent Günher, Köklüce köyünde 1200 rakımdaki tepeden deneme uçuşları gerçekleştirdi. Eğitimlerine bir hafta sonra başlayacak kursiyerler, onarlı gruplar halinde bu sporun inceliklerini öğrendikten sonra Tunceli’nin semalarını paraşütlerle renklendirecek.

BURADA UZUN MESAFE YARIŞLARI YAPILABİLİR

Günher, Vali Tuncay Sonel’in kente yaptırdığı yamaç paraşütü pistiyle önemli bir tesis kazandırdığını belirtti. Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra doğa, su ve hava sporları için önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Günher, şöyle konuştu:

“Tunceli’nin gerçekten Türkiye’de değil dünyadaki sayılı yerler arasına girebilecek düzeyde doğal güzellikleri var. İnsanların keşfetmediği pek çok yer var ülkemizde ama Tunceli gerçekten çok ayrı bir yer. Ben Türkiye’de 6 il hariç her yeri gezdim ve birçoğunda yamaç paraşütü uçuşları yaptım ama Tunceli gerçekten kendine has özellikleri olan bir yer. Yamaç paraşütü uzun mesafe yarışlarının ilerleyen zamanlarda burada yapılabileceğini ben size garanti edebilirim. Çünkü insanlar halen burayı bilmiyor.”

‘GÜVENLİK PROBLEMİ YOK’

  • Tunceli’yi hava sporlarında güzel bir geleceğin beklediğini belirten Günher, “Gerçekten Tunceli, öve öve bitirilemeyecek bir yer. İnsanların kafasında olanın dışında gerçekten burada çok farklı şeyler var. Güvenlikle ilgili bir problem kesinlikle yok” dedi. Tunceli’yi görmek ve yamaç paraşütü etkinliği yapmak için kente gelen Fatih Altın ise Tunceli’ye ilk kez geldiğini ve hayran kaldığını anlattı.

Tunceli'de görüldü: benekli Anadolu semenderi renkleri ile dikkat çekti
HAYAT
Tunceli'de görüldü: benekli Anadolu semenderi renkleri ile dikkat çekti

Abone Ol Google News
İsrailin sonu olur

İsrail'in sonu olur

Batı Şeria'nın ilhakı İslam dünyasında büyük öfkeye yol açacak.
Bekçi düzenlemesi TBMMden geçti

Bekçi düzenlemesi TBMM'den geçti

​Bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.
Ayasofyasürecini o başlattı

Ayasofya
sürecini o başlattı

​Emekli öğretmen Kandemir 15 yıldan beri hukuk mücadelesi veriyor.
Zayed'in<br>toplu mezarları!

Zayed'in
toplu mezarları!

​Hastane, kuyu, çöplük, su deposu gibi yerler ceset dolu.
Dolmabahçe de<br>müze yapılmıştı

Dolmabahçe de
müze yapılmıştı

​Dönemin Cumhurbaşkanı İnönü tarihi camiyi asıl işlevinden koparmıştı.
Villa tipi<br>oteller tercih nedeni

Villa tipi
oteller tercih nedeni

​Albayrak Grubu yatırımlarına son hızla devam ediyor.

Oralarda<br>da izin verildi

Oralarda
da izin verildi

​Türkiye farklı inanç gruplarına olan saygısıyla farkını ortaya koydu.
Rahatlığın<br>bedeli ağır oluyor

Rahatlığın
bedeli ağır oluyor

​Doğum gününde koronavirüs hediye ettiler.
Kurban<br>detayları belli oldu

Kurban
detayları belli oldu

​Yılların geleneği koronavirüs nedeniyle son bulacak.
Heykeller<br>kaldırılmaya başlandı

Heykeller
kaldırılmaya başlandı

​Irkçı mirasın izi heykeller tek tek yıkılıyor.
Uyarı kararı siyasi mi?

Uyarı kararı siyasi mi?

​Almanya AB üyesi olmayan ülkelere kısıtlama kararını uzattı.
Parklarda buluştular

Parklarda buluştular

​Torunlarıyla park ve bahçelerde bir araya gelen vatandaşlar karardan memnun.
Halay ve<br>horonsuz düğün

Halay ve
horonsuz düğün

​İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde uygulanacak tüm kurallar.
Denemeye devam

Denemeye devam

Fenerbahçe ​2 yıl içinde 3 teknik adam değiştirdi.
Ayakta<br>konser olmayacak

Ayakta
konser olmayacak

​Konser alanında maske takmayan kişiler etkinlik alanından çıkartılacak.
Kardeşim<br>ekmeğinin peşindeydi

Kardeşim
ekmeğinin peşindeydi

​Van'da şehit düşen Emrah Baran'ın abisi konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.