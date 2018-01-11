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TUNCELİ

Tunceli yerel haberleri:Tunceli'de terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli'de terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli Nazımiye ilçesi kırsalında tespit edilen mağarada teröristlere ait 33 büyük tüp, jeneratör, akü, televizyon, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber MerkeziAA
Güvenlik güçleri çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi
AA
Güvenlik güçleri çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi
Güvenlik güçleri çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi
AA
Güvenlik güçleri çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi
Güvenlik güçleri çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi
AA
Güvenlik güçleri çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen mağarada yapılan aramada, 33 büyük tüp, jeneratör, akü, televizyon, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin Nazımiye kırsalında operasyon düzenlediği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

  • "Operasyonda mağara içinde 33 büyük tüp, 84 pil bloku, jeneratör, akü, 8 tüplü ocak, 15 terörist kıyafeti, 25 çift ayakkabı, 2 sırt çantası, televizyon, 100 metre kablo, 50 gaz lambası, 21 battaniye, 10 büyük naylon, 20 branda, 400 metre ip, 4 balyoz, 2 kazma, 5 kürek, 5 kilogram çivi, 3 testere, 50 kilogram tütün, 3 bin paket sargı bezi, 2 bin paket sigara kağıdı, 2 merdiven, 3 termos, 6 mutfak rafı, 20 tencere, 50 soba borusu ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."
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