​Turist Kapalıçarşı’ya uğramadan gitmiyor

Her yıl milyonlarca ziyaretçi akınına uğrayan İstanbul’daki Kapalıçarşı’ya bu yıl da ilgi yoğun. Türkiye’nin en önemli tarihi, kültürel, ekonomik ve sanatsal mekanlarından biri olan tarihi Kapalıçarşı’da esnafla konuşup işlerin nasıl olduğunu sorduk. Sorun ve taleplerini dinlerken, yaşanan yoğun ilgiyi de yakından gördük. Kuyumcular, halıcılar, dericiler, turistik eşyacılar, olmak üzere birçok meslek grubunu bölgede aynı anda görmek mümkün. Pandemiden sonra işlerde geçen seneye göre ciddi artış var.

İlk olarak Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ile konuştuk. Kapalıçarşı'ya gurbetçilerin ilgisinin her zaman çok fazla olduğunu belirten Kurtulmuş; altın, hediyelik eşya, halı, çini, el yapımı ürünlere talep olduğunu söyledi. Haziran ayı itibari ile aylık ziyaretçi sayısında ciddi oranda artış olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Kapalıçarşı’ya 6 ayda toplamda gelen turist sayısı 18 milyon 760 bin 356 oldu. Geçen sene ilk 6 ayda toplam 7 milyon 578 bin 168 kişi geldi. Haziran ayında ise 3 milyon 600 bin 772 kişi ziyaret etti" dedi.

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DOMİNİK’TEN İLK KEZ BU YIL TURİST GELDİ

Güney Amerika’dan gelen ziyaretçi sayısının yüksek olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şu bilgileri verdi: “Arjantin, İspanya, Meksika genellikle yoğunlukta. Şu anda Romanya ve Arap ülkelerinden de ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu yıl ilk kez Dominik Cumhuriyeti ve Karayipler’den gelen misafirlerimiz oldu. Özellikle Cruise Gemileri gelmesiyle harcayan turist (Avrupalı turist) ülkeye yeni yeni giriş yaptı. Bu da bir katkı sağladı ancak hala eskisi gibi bir harcama söz konusu değil. İlerleyen zamanda artmasını bekliyoruz.” Konuştuğumuz esnaflar, ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, pandemi sonrasında işlerin açıldığını, dünyanın dört bir yanından Kapalıçarşı'ya turistin geldiğini söyledi. Şimdi sözü Kapalıçarşı esnafına bırakalım:

HALIYA ETİKET TALEBİ

Baba mesleği olan halıcılığı devam ettiren Haşim Güreli, Türkiye'nin dört bir yanında ürettirdiği el dokuma halıları satıyor. Türkiye'den ve dünyanın her yerinden müşterileri olduğunu söyleyen Güreli, “Pandemiden çıktıktan sonra çarşıda çok farklı ülkelerden ziyaretçileri görmek mümkün. İstanbul çok merkezi bir yer. İşlere de yansımaya başladı. Amerika ve Avrupa'ya da halı ihracatı yapıyoruz. El halısı ile makine halısı arasındaki farkın belli olması için Ticaret Bakanlığı ile görüşüp her halıda etiket olsun dedik. Makina halısını el halısı diye satanların önüne geçmemiz lazım. Burada senelerdir turizm elçiliği yapıyoruz. Daha çok harcayan turist bekliyoruz" dedi.

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İngiltere’ye yemek kazanı sattı

Bakır ustası Necati Aydın, “İlkokulu bitirip elime çekici aldım” diyerek sohbete başladı. Yoğurt kabı, kazan, kepçe gibi ürünler yapan Aydın, kendisinden sonra bu işi devam ettirecek kimsenin olmadığını söyledi. Sarı levhanın işçiliğinin bakırdan daha zor olduğunu anlatan Aydın, turistlerden çok yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Aydın, “Almanya’dan gelen gurbetçiler sarı levhadan yapılan yoğurt bakraçlarına çok ilgi gösteriyor. Bir gün elimde bakır döverken İngiliz çift geldi. Büyük çorba kazanı istediklerini söylediler. İngiltere’ye yemek kazanı sattım. Kazanı aldıktan sonra kepçe de istediler. Sipariş üzerine satıyorum. Sarı düz bir levhayı çekiç darbeleriyle kazana işleyip şekil veriyorum” dedi.

Geçen seneye göre çok iyi durumdayız

Kapalıçarşı’da 33 yıldır esnaflık yapan İsmail Akşahin, seramik işiyle uğraşıyor. Bu kültürün ayakta kalması için çaba gösterdiklerini belirten Akşahin, şunları kaydetti: “Şu an satışlarımız çok iyi. Geçen seneye göre daha iyi durumdayız. İşlerimiz yüzde 80 arttı. İstanbul global bir şehir olduğu için yaz kış hareketli.”

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Yakında zengin turist gelecek

Can Dilli ise, pırlanta taşı yapıp toptan ve perakende olarak sattıklarını söyledi. Haziran’da düğün sezonunun açılmasıyla bir hareketlilik başladığını belirten Dilli, canlılığın ekim ayına kadar süreceğini vurguladı. Dilli, “Galataport’un açılmasıyla birlikte hiç görmediğimiz ülkelerden turistler geliyor. Sonbaharda gelen zengin turist henüz gelmedi” dedi.