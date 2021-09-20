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YEREL GÜNDEM

Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı resmen Bursa’da

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov’un da hazır bulunduğu devir teslim töreninde, Hiva Belediye Başkanı Temur Davletov’dan ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ unvanını resmen aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı resmen Bursa’da
Bursa Büyükşehir Belediyesi

TÜRKSOY tarafından 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Özbekistan Hiva şehrindeki kutlamaların ardından yapılan 38. Dönem Toplantısı, Bursa ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edildi. Bursa ile ilgili tanıtım filminin gösterildiği toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sunum yaptı. Sunum ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’da buluşmak ve görüşmek ümidiyle saygılarımı sunuyorum. Bursa, Türk Dünyası’nı bekliyor” dedi.

Toplantının ardından yapılan devir teslim töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov başta olmak üzere üye ülkelerin bakanları ve temsilcileri hazır bulundu. Protokol anlaşmalarının yapıldığı toplantıda, Bakan Nazarbekov tarafından Bakan Ersoy’a ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ unvanını temsilen kupa ve TÜRSOY Bayrağı hediye edildi. Ardından 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Hiva şehrinin Belediye Başkanı Temur Davletov tarafından ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti kabul edilen Bursa adına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a unvanı temsilen kupa takdim edildi. Toplantıda ayrıca üyelere Yunus Emre tablosu ve günün anısına plaket verildi.

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