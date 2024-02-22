Türk dünyasından üniversitelerle sınırlar kalktı: Ortak dersler başladı

Ayrı ülkelerde, farklı sınıflarda eş zamanlı ve görüntülü olarak gerçekleştirilen ortak derse İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar ve Buhara Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Khamidov Obidjon Khafizovich de katıldı.

Dersten önce bir açış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Avşar, iki kardeş ülkenin iki farklı sınıfını birleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Üniversite olarak yeni dönemde odaklarına uluslararasılaşmayı aldıklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Avşar, başta Türk devletleri olmak üzere Balkanlar, Uzak Doğu, Afrika ve diğer bölgelerden üniversitelerle iş birliklerini güçlendireceklerinin altını çizdi.

HEDEF ENTEGRASYON VE ÇİFT DİPLOMA

Buhara Devlet Üniversitesi ile yapılan ortak dersin adının “Avrasya’da Kültür ve Siyaset” olarak seçilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Avşar, ortak derslere Türk devletleri ile ve Türkçe olarak başlamanın da değerli olduğunu kaydetti. Dersin iki üniversitenin müfrredatında yer alacağını belirten Prof. Dr. Avşar, bir sonraki adımın üniversiteler arası entegrasyon olacağını ve ortak diploma için de çalışmalar yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Üniversite hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Avşar, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin temelinin esasında İstanbul Ticaret Odası tarafından 1882’de kurulan Mekteb-i Ticaret olduğunu, bu açıdan bakıldığında üniversitenin 2001’de yeniden kurulduğunu ifade etti. Bugün altı fakülte, beş enstitü ve bir meslek yüksekokulu ile akademik faaliyetlerine devam ettiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Avşar, 1200’ü uluslararası olmak üzere 10 bin öğrencinin bulunduğunu hatırlattı.

Prof. Dr. Avşar, sözlerini dersin hocaları İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zebiniso Kamalova ve Buhara Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Rasulov Zubaydullo İzomoviç ile dersin altyapısını hazırlayan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Ticaret Medya Merkezi’ne teşekkür ederek tamamladı.

“İLİM VE MEDENİYET BUHARA’DAN YAYILDI”

Daha sonra söz alan Buhara Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Khamidov Obidjon Khafizovich, Türkiye’den öğrencileri görünce Bursa’da 1992’de başladığı kendi üniversite öğrenciliğini hatırladığını söyledi. Türkiye ile birlikte yapacakları çok iş olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Khafizovich, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile yaptıkları bu iş birliğinin gelişerek sürekli devam etmesi temennisinde bulundu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerini değişim programları ile Buhara’da ağırlamak istediklerini belirten Prof. Dr. Khafizovich Buhara’nın eğitim ve medrese şehri olduğunu, ilim ve medeniyetin buradan dünyaya yayıldığını söyledi. Avrasya’nın dünyanın merkezi, Özbekistan’ın ise Avrasya’nın kalbi olduğunu savunan Prof. Dr. Khafizovich İslam medeniyetinin buradan yayılmasının yanı sıra Türk, Arap ve Fars kültürünün de burada geliştiğinin altını çizdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi çok önemsediklerini ifade eden Prof. Dr. Khafizovich “Bizler de İstanbul Ticaret Üniversitesi ile iş birliğinin öneminin farkındayız, akademik iş birliğini arttırarak devam edeceğiz” dedi. Prof. Dr. Khafizovich Buhara Devlet Üniversitesi’nin büyük bir üniversite olduğunu, 10 fakülte ve 23 bin öğrenciyle akademik faaliyetlerini devam ettirdiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Rektör konuşmalarının ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zebiniso Kamalova ve Buhara Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Rasulov Zubaydullo İzomoviç “Avrasya’da Kültür ve Siyaset” dersine geçtiler.

ÖZBEK ÖĞRENCİLER MEKATRONİK DERSİ ALDI

Türk Dünyasından farklı üniversitelerle düzenli olarak devam ettirilecek ortak derslerin ikincisi ise aynı gün Taşkent Dokumacılık ve Hafif Sanayi Üniversitesi’yle yapıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkerim Kar tarafından Küçükyalı Yerleşkesi’nde İngilizce verilen dersi Taşkent Dokumacılık ve Hafif Sanayi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri online ve görüntülü olarak takip etti.



