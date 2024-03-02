Türk havacılığının altın çağı: Akıncı Çakır’la 100 km'den vurdu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na (TİHA), yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu sürdürülüyor. Akıncı TİHA, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen “Çakır seyir füzesi” ile gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Önceki gün Tekirdağ Çorlu’daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kanat altında Çakır seyir füzesiyle havalanan Akıncı TİHA, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a uçtu.