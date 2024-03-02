Türk havacılığının altın çağı: Akıncı Çakır’la 100 km'den vurdu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na (TİHA), yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu sürdürülüyor. Akıncı TİHA, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen “Çakır seyir füzesi” ile gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Önceki gün Tekirdağ Çorlu’daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kanat altında Çakır seyir füzesiyle havalanan Akıncı TİHA, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a uçtu.
ÇAKIR 800 KM HIZA ÇIKTI
Akıncı TİHA'nın Sinop Atış Alanı'nda 100 kilometre uzaktan ateşlediği Çakır seyir füzesi, Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Atış testinde saatte 800 kilometre sürate ulaşan Çakır'ın hedefini vurduğu an büyük heyecanla takip edildi. Kullandığı mühimmatlar nitelik kazanarak çeşitlenen Akıncı TİHA, stratejik seviyede caydırıcılığını arttırdı. Akıncı TİHA, milli jet motoruna sahip Çakır seyir füzesiyle, kilometrelerce mesafedeki stratejik kara ve deniz hedeflerine karşı yüksek etki gösterebilecek.
Testten çok daha fazlası
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, testi “Türk havacılığının altın çağı” mesajıyla duyurdu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Türk havacılık ve savunma sanayiinin yeni bir dönüm noktasına ulaştığını ifade etti: “Bu atış bir testten çok daha fazlası... Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımsızlık ve yerlilik yolculuğunda stratejik bir kilometre taşı."