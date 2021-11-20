Türkiye - Kore Dostluk Ormanı için ilk fidanlar toprakla buluştu

Türkiye’de yaz aylarında orman yangınları devam ederken Koreli doğaseverlerin bağışladığı 130 bin fidanın ilk 30 bini Antalya’nın Serik ilçesinde toprakla buluştu. Türkiye-Kore Dostluk Ormanı fidan dikim törenine katılan Kore Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, “Diktiğimiz her fidan Kore ve Türk halklarının dostluğunu daha da derinleştirecek” dedi.

Kaptan mesaj yolladı

Kore Kadın Voleybol Milli Takımı Kaptanı Kim Yeon-koung ise gönderdiği mesajda, “Böylesine anlamlı bir iş birliğine az da olsa katkı sunabildiğim için çok mutluyum” ifadesini kullandı. İki ülkenin kardeşliğinin simgesi olarak Orman Genel Müdürlüğü de Türkiye-Kore Dostluk Ormanına 30 bin fidan dikecek.

Türkiye’nin birçok şehrinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla ÇEKUD tarafından başlatılan “Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin” kampanyası kapsamında Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar toprakla buluşmaya başladı.

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Antalya’nın Serik ilçesinde 18 Kasım 2021 Perşembe günü düzenlenen fidan dikim törenine Güney Kore’nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee de katıldı. Koreli doğaseverlerin bağışladığı 130 bin fidanın 30 bini törenin ardından dikilmeye başlandı. İlki Serik’te oluşturulacak olan Türkiye-Kore Dostluk Ormanları, Türkiye’nin 6 farklı şehrinde kurulacak. 30 bini Koreli doğaseverlerin bağışladığı, 30 bini Orman Genel Müdürlüğü’nün planladığı ve 4 bini de bir hayırseverin bağışladığı fidanlar olmak üzere ülkemizin ilk Türkiye-Kore Dostluk Ormanı’nda 64 bin fidan toprakla buluşturulacak.

“Güçlü kalın! Kore halkı her zaman yanınızda”

Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, Türkiye-Kore Dostluk Ormanı fidan dikim törenine katılmaktan dolayı büyük onur duyduğunu söyledi. Antalya başta olmak üzere yurt genelinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara Kore Cumhuriyeti adına taziye ve başsağlığı dileklerini ileten Büyükelçi Lee, “Çok geniş alanda meydana gelmesine rağmen orman yangınlarını hızlı şekilde kontrol altına alarak yaraları saran Türk hükümetine ve Türk halkına ‘Güçlü kalın! Kore halkı her zaman yanınızda’ mesajını iletmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde 2023 yılına kadar 7 milyar ağaç dikeceklerini söylemişti. Koreli doğaseverlerin bağışladığı 130 bin fidanın bu hedefin bir parçası olmasını ümit ederek etkinliğe katılan Türk halkıyla birlikte bu fidanları tek tek özenle dikeceğiz” dedi.

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“Dostluğumuz fidanlarla derinleşecek”

Kore ve Türk halklarının dostluğunun çok eskilere dayandığını kaydeden Büyükelçi Lee, “Geçmişte Kore Savaşı’nda Türk gazilerinin fedakarlığı ikili ilişkilerin gelişmesine sağlam bir temel teşkil etmişti. Bugün oluşturduğumuz Türkiye-Kore Dostluk Ormanı da Antalya’ya yeni bir orman kazandırarak yeşil alanların eski haline gelmesine katkıda bulunacak. Bununla birlikte diktiğimiz her fidan Kore ve Türkiye halklarının dostluğunu daha da derinleştirecek. Bu süreçte emeği geçen Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’ne, ÇEKUD yetkililerine ve fidanları toprakla buluşturan tüm doğaseverlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.