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POLİTİKA

İYİ Parti ittifak ortağı HDP'ye sert çıktı: 1876'dan beri Meclis'te Türkçe konuşulur

TBMM Genel Kurulunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler devam ederken söz alan HDP vekili Murat Sarısaç, konuşmasını Kürtçe olarak tamamlayınca Meclis'te sesler yükseldi. Gelen tepkilere cevap veren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Herkes istediğini konuşur" dedi. Bu sözlere tepki HDP'nin ittifak ortağından geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "İstediğini konuşamaz Meral Hanım. 1876'dan beri Türkçe konuşulur bu Meclis'te." diyerek açıklamalara tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkçe Konuşulur
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ederken söz alan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Türkiye’yi kürtler üzerinde kimyasal silah kullanmakla suçladı.

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HDP vekili Murat Sarısaç, "AK Parti, Ukrayna'da barış ve müzakereyi tercih eder ama söz konusu Kürt sorunu olunca aklına ilk kimyasal silahlar ve savaş gelir." sözlerine MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz "Bu bir iftiradır", MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da "Teröristle Kürt'ü karıştırmayın" sözleriyle tepki gösterdi.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç

"MECLİS’TE TÜRKÇE KONUŞULMASINI İSTİYORUZ"

Sarısaç'ın konuşmasını Kürtçe olarak tamamlaması üzerine MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Ne konuştuğunu bilmiyoruz. Anlamadığımız şeyleri söylüyorlar. Bunu gelenek haline getirdiler. Biz Türkçe konuşulmasını istiyoruz." şeklinde karşılık verdi.

"1876'DAN BERİ TÜRKÇE KONUŞULUR BU MECLİS'TE"

Bu sırada HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "Herkes istediğini konuşur, seni ilgilendirmez." sözlerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da "İstediğini konuşamaz Meral Hanım. 1876'dan beri Türkçe konuşulur bu Meclis'te." diyerek tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu
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