Türkiye, cuma günü yağışlı havanın etkisine girecek: Hava sıcaklıkları düşecek

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Altın almaya geldi, çalıp kaçtı: Ne olur abi benden şikayetçi olma

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan şahıs nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada şahsın çaldığı altın üstünden çıkarken, gözaltına alınan zanlı "Ne olur abi benden şikayetçi olma" diye kuyumcuya yalvardı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.