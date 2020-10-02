TÜRKİYE GENÇLİK STK’LARI PLATFORMU (TGSP) 4. ANADOLU BULUŞMALARINI ORDU’DA GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu, (TGSP) 4. Anadolu Buluşmalarını gerçekleştirdi. STK temsilcileriyle Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde buluşulan toplantılarda ortak proje ve fikirler konuşuldu. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan ve Ali Haydar Ustaosmanoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı 4. Anadolu Buluşmalarına Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de katılım sağladı. 4. Anadolu Buluşmalarının açılış konuşmasını gerçekleştiren TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Ustaosmanoğlu konuşmasına tecrübenin önemine değinerek başladı. Ustaosmanoğlu: ‘’ STK’larımızın her biri kendi sahasında çok kıymetli ve etkili çalışmalar yapıyor ve böylelikle ortaya ciddi bir tecrübe çıkıyor. Bizler Anadolu Buluşmaları programı ile ortaya çıkan bu tecrübenin STK’larımız arasında paylaşılmasını ve değerlendirilmesini çok önemsiyoruz.’’ dedi. STK temsilcilerinin ortak projelerin vurgu yapan TGSP Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan da konuşmasında gençlik için yeni projelerin geliştirilmesinin önemli olduğuna değinerek: ‘’Anadolu Buluşmalarıyla birlikte STK’ların tecrübelerinin paylaşılmasıyla başarılı çalışmaların çıkacağına inanıyoruz. Gençlik alanında yapılan her çalışma gelecek nesiller için büyük önem arz ediyor. TGSP olarak bu çalışmaların ortaya çıkmasına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz Anadolu Buluşmalarımız STK temsilcilerinin deneyimlerini paylaşıp ortak projeler geliştirmesi için zemin hazırlıyor.’’ dedi.

TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi ise konuşmasına Anadolu Buluşmaları ile STK ilişkilerinin değeri ile başladı. Terzi: ‘İstanbul ve Anadolu’nun tecrübelerini birleştirmek amacıyla bugün 4. Anadolu Buluşmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Buluşmalarımızla kültürel birleşimi sağlamak ve benzer işleri yapan bölgelerdeki STK temsilcilerinin tanışmasına vesile olarak iletişim ağını genişletmeyi amaçlıyoruz.’’ dedi.

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STK MÜKEMMELİYET MERKEZİ PROJESİ

Yeni projelerden de bahseden Terzi, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Amacımız benzer düşünce içerisindeki STK’ların kaynaşmasını sağlayarak ortak projeler geliştirilebilmesine zemin hazırlamak. Biz TGSP olarak STK’lara rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına projelerini nasıl yapabileceğine dair rehberlik etmeye çalışıyoruz. Allah izin verirse STK Mükemmeliyet Merkezi gibi bir projemiz var. Bu projeyle kendisini geliştirmek isteyen sivil toplum kuruluşlarına hizmet vermeyi planlıyoruz. TGSP olarak yaptığımız işin en iyisini yapmayı hedefliyoruz. Katılımlarından dolayı Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel’e çok teşekkür ediyoruz.’’ dedi.