Türkiye, Mali'de çok sayıda askerin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını kınadı

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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Bingöl'de bir deprem daha meydana geldi. Yedisu ilçesindeki depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklandı. Bingöl'de iki gün öncede 5,7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.