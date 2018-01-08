Türkiye şehitlerin izinde

Sarıkamış Harekatı’nın 103. yılı anma etkinlikleri Sarıkamış'ta düzenlenen ve yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı yürüyüşle tamamlandı. Soğuk havaya rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne yürüdü.

1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 103. yılını anma faaliyetleri Sarıkamış’ta düzenlenen dev yürüyüşle sona erdi.

KIZILÇUBUK'TA TOPLANILDI

“Gençlik Şühedanın İzinde” temasıyla düzenlenen ve yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı yürüyüş için katılımcılar, erken saatlerden itibaren harekat sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde toplandı.

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Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.

SALAVATLARLA YÜRÜDÜLER

Burada Kur’an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavatlar getirildi, şehitler için dualar edildi. Soğuk havaya rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir ve salavatlar getirerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne yürüyüşe geçti. Mehteran takımı eşliğinde süren yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.

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ÇANAKKALE

4,5 KM'LİK YOL

Yürüyüşe katılan askerler “Her şey vatan için” şeklinde tempo tutarken, vatandaşlar ise “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı attı. Yaklaşık 4,5 kilometre süren yürüyüşün ardından ulaşılan şehitlikte, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın mesajları okundu.

SİİRT

81 il yürüdü

90 bin Türk askerinin donarak şehit olduğu ve tarihin en büyük kayıplarından biri olan Sarıkamış Harekatı’nın 103. yılı sadece Kars Sarıkamış’ta değil, 81 il ve birçok ilçede düzenlenen eş zamanlı yürüyüşlerle yad edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen faaliyetlerde yüz binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla şühedanın izinden yürüdü.

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SPOR KLÜPLERİ KATILDI

Yürüyüşlerin İstanbul’daki adresi Çatalca oldu. Yürüyüş için Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Programa 39 ilçeden spor kulüplerinin katılırken yürüyüş 9 kilometrelik güzergah boyunca devam etti.

GÜMÜŞHANE

DUALARLA BİTTİ

Diyarbakır’da da Yenişehir ilçesi Sümer Parkı önünde toplanan vatandaşlar Valilik Binası’na kadar yürüdü. Konya’da Atatürk Stadyumu önünde toplanan vatandaşlar Türk bayraklarıyla “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atarak, Kültür Park’a kadar yürüdü. Program şehitlere dua edilmesiyle sona erdi.