Gündem Türkiyeden Gazzeye başsağlığı mesajı
POLİTİKA

Türkiye'den Gazze'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için baş sağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Filistin halkına ve Filistin Devleti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Türkiyeden Gazzeye başsağlığı mesajı
Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Cebaliye mülteci kampında çıkan yangında ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de Cebaliye mülteci kampındaki bir binada 17 Kasım gecesi çıkan yangın sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Filistin halkına ve Filistin Devleti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Gazze'nin kuzeyindeki kampta bir binada çıkan yangında en az 21 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralılara ilişkin bilgi paylaşmayan Filistinli otoriteler, yangının diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındığını açıklamıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede ulusal yas ilan etmişti.

Gazze'de Cebaliya Mülteci Kampı'nda bir binada çıkan yangında 21 kişi öldü
OYNAT 00:24
Gazze'de Cebaliya Mülteci Kampı'nda bir binada çıkan yangında 21 kişi öldü
Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'nda bir binada çıkan yangında 21 kişinin öldüğü belirtildi. Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Cebaliya Kampı'nda bir binada yangın çıktığını kaydetti. Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada ise yangın çıkan binada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Yangında yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Sivil savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına aldığı ve diğer binalara sıçramasını önlediği kaydedildi. İlk belirlemelere göre, yangına, bina içinde depolanan benzinin neden olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı. Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mey Keyle'nin yangında yaralananların gerekirse Batı Şeria'daki hastanelere nakledilmesi için talimat verdiği bilgisi geçildi.

​Gazze'de yangın çıktı: 21 Filistinli hayatını kaybetti
OYNAT 00:32
​Gazze'de yangın çıktı: 21 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 Filistinli hayatını kaybetti.
Artık fazla mesaiücreti ödenmeyecek

Artık fazla mesai
ücreti ödenmeyecek

​Yargıtay'dan binlerce kişiyi ilgilendiren karar.
Çocuk sürücüdehşet saçtı

Çocuk sürücü
dehşet saçtı

​İzmir'deki feci kazada bir ölü iki yaralı var.
Yunan medyasında Türkiye hazımsızlığı sürüyor

​Dendias'ın çıkardığı krizin faturasını yine Ankara'ya kestiler.

​Bakan Soylu: Mersin'deki de İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu.

Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak.
Doğalgaz destek ödemeleri başladı

Doğalgaz destek ödemeleri başladı

​Bakan Yanık: 336 bin haneye toplam 271 milyon lira destek verildi.

​Yumurta ve sütü fahiş fiyata satanlara geçit yok.

​Bali notları.

Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutuluyordu.

Amasra'daki madene inceleme.

​'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi duyurdu.

​PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 terörist etkisiz hale getirildi

​Kısasta hayat vardır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.