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POLİTİKA

Türkiye'den Irak hükümetine çağrı

Dışişleri Bakanlığı Irakta süren protestolara dair Irak halkına başsağlığı dileyerek Irak hükümetine çağrıda bulundu: Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz ,Türkiye Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir. Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi, samimi temennimizdir.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Irak'ta süren protestolarda meydana gelen can kayıpları dolayısıyla Irak halkına başsağlığı dileyerek Irak hükümetinin halkın beklentilerinin karşılanmasını için gereken adımları atacağına inandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde 1 Ekim'den bu yana süren protesto eylemleri sırasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Sağduyu çağrısı yapıldı

Daha fazla can kaybının yaşanmaması için sağduyu çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gösteriler sırasında sivil halktan ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybeden tüm Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir. Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi samimi temennimizdir. Irak hükümetinin halkın meşru beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz. Gösterilerde daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmaması için herkese itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyoruz."

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

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