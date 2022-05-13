Türkiye'den İsrail'in yasa dışı yerleşim projesine kınama

Bakanlık, İsrail’in Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetleri ve Cenin mülteci kampında yaşanan olaylar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail makamları tarafından, dün Batı Şeria’da toplam 4 bin 427 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini kapsayan 25 ayrı projenin kabul edilmesini ve buna ilaveten, İsrail yasalarına göre dahi yasadışı olarak görülen 'Mitzpeh Dani' ve 'Oz V’gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönünde alınan kararı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tek taraflı adımların bölgede gerginliği tırmandırdığı ve barış zeminini tahrip ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail’in uluslararası hukuka ve yerleşik Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine aykırı olan, ayrıca iki devletli çözüm sürecini tehlikeye atan bu adımları sonlandırması istendi.

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El Cezire muhabiri Akile’nin öldürülmesine ilişkin soruşturma talebi yinelendi

Öte yandan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin de "El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile’nin 11 Mayıs günü Batı Şeria’daki Cenin mülteci kampında hayatını kaybetmesi ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayların açık, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yoluyla açığa kavuşturulması ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması hususundaki beklentimizi de yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, hükümete bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyinin 4 bin konutluk yeni Yahudi yerleşim birimi inşasına onay verdiği bilgisi paylaşılmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.