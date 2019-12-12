Türkiye'nin en büyük şebekesini kuranlara 8 ilde operasyon: 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi

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Meteorolojiden 21 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor.