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İSTANBUL

Türkiye'nin en büyük şebekesini kuranlara 8 ilde operasyon: 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi

8 ilde yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 200 tonun üzerinde piyasaya sürülmek için hazırlanan sahte içki ele geçirildi, 107 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'de en büyük sahte içki üretim şebekesini kurdukları ve yılbaşı öncesi sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edildi.

Haber Merkezi AA DHA
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu
AA
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu

DHA
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda tonlarca sahte içki ele geçirildi, 107 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize, Mali ve Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, aylarca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde önceden belirledikleri sahte içki üretilen imalathanelere ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere ait 147 adrese baskın düzenledi.

İHA
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAHTE İÇKİ ÜRETİM ŞEBEKESİNİ KURMUŞLAR

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyona özel harekat polis ekipleri de katıldı.

  • Operasyonda binlerce sahte dolu içki şişesi, 200 tonun üzerinde sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 107 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu
Şüphelilerin Türkiye'de en büyük sahte içki üretim şebekesini kurdukları ve yılbaşı öncesi sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

İHA
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu

İHA
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu

İHA
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu

İHA
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu

İHA
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu

İHA
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu

İHA
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu

İHA
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu
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