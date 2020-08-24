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Gündem Türkiyenin en yüksek noktası olan Ağrı Dağına mevsimin ilk karı yağdı
AĞRI

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

"Türkiye'nin Çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 4 bin metresine kadar olan bölümü beyaza büründü. Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, "Ağrı Dağı'na kar yağmasını kışın habercisi olarak algılıyoruz ve kışa doğru ilk adımın atıldığının işareti olarak görüyoruz. Gece kar yağdı, bize 'hazırlık yapın, kış geliyor' mesajını verdi" dedi.

Haber Merkezi AA
Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 4 bin metresine kadar olan bölümü beyaza büründü.
Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 4 bin metresine kadar olan bölümü beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde günlerdir etkisini sürdüren yağmur, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kara dönüştü.

Kar nedeniyle, sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 4 bin metresine kadar olan bölümü beyaza büründü.

Rize'de ağustos ayında kar sürprizi
GÜNDEM
Rize'de ağustos ayında kar sürprizi

AA

Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla kış hazırlıklarına başlanıldığını söyledi.

Dağa bu gece kar yağdığını belirten Akkuş, "Ağrı Dağı'na kar yağmasını kışın habercisi olarak algılıyoruz ve kışa doğru ilk adımın atıldığının işareti olarak görüyoruz. Gece kar yağdı, bize 'hazırlık yapın, kış geliyor' mesajını verdi" dedi.

Ağrı Dağı'nın konumu itibarıyla dünyanın önemli dağlarından biri olduğunu aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

  • "Zirve olarak ilk buraya kar düşer, kış ilk mesajı buradan verir. Hem 'Türkiye'nin çatısı' hem güneşin ilk doğduğu yer hem de Türkiye'nin en doğusu. Dolayısıyla Ağrı Dağı'nın konumu çok önemli."

'Türkiye'nin çatısı'na mevsimin ilk karı yağdı
FOTOĞRAF 8
Title
Doğu Anadolu Bölgesi'nde günlerdir etkisini sürdüren yağmur, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kara dönüştü.
Title
Kar nedeniyle, sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin Çatısı olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 4 bin metresine kadar olan bölümü beyaza büründü.
Title
Bölgede kışın habercisi olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.
Title
Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla kış hazırlıklarına başlanıldığını söyledi.
Title
Dağa bu gece kar yağdığını belirten Akkuş, Ağrı Dağı'na kar yağmasını kışın habercisi olarak algılıyoruz ve kışa doğru ilk adımın atıldığının işareti olarak görüyoruz. Gece kar yağdı, bize hazırlık yapın, kış geliyor mesajını verdi dedi.
Title
Ağrı Dağı'nın konumu itibarıyla dünyanın önemli dağlarından biri olduğunu aktaran Akkuş, şunları kaydetti:
Title
Zirve olarak ilk buraya kar düşer, kış ilk mesajı buradan verir. Hem Türkiye'nin çatısı hem güneşin ilk doğduğu yer hem de Türkiye'nin en doğusu. Dolayısıyla Ağrı Dağı'nın konumu çok önemli.
Title
'Türkiye'nin çatısı'na mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.


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