Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Türkiyenin ender çiçeklerinden Ters lale bu yıl da iklim değişikliğine yenildi
DENİZLİ

Türkiye'nin ender çiçeklerinden: Ters lale bu yıl da iklim değişikliğine yenildi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bolca yetişen Ters laleler, ekim, kasım aylarında 1400 rakımlı mahallede toprak sıcaklığının eksi 15, eksi 20’lere düşmemesi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da açmadı.

Haber Merkezi İHA
Türkiyenin ender çiçeklerinden: Ters lale bu yıl da iklim değişikliğine yenildi
Ters lale, halk arasında ağlayan gelin, Kerbale çiçeği veya Tuşaya isimleriyle de biliniyor.

1878 yılında Bulgaristan Deliorman Bölgesinden göçen muhacirlerin yanlarında getirdikleri soğanlardan bütün mahalleye yayılan Ters laleler bu yılda açmadı. Türün devamı ve lale soğanlarının çoğaltılması için ilk etapta 50 bin lale soğanıyla deneme tarlaları oluşturulan, adına festivaller düzenlenen uzun vadede de kesme lale olarak satışa sunulması hedeflenen ters laleler yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak bu yılda açmadı.

Mahallede 9 yıl düzenli olarak yapılan ters lale festivali de geçen yıl olduğu gibi bu yılda iptal edildi.
Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Tahir Çelik, 9 yıl yaptıkları ters lale festivalini çiçeklerin açmaması nedeniyle iki yıldır yapmadıkları söyledi.

Ters lalenin soğuğu seven bir çiçek olduğunu anlatan Tahir Çelik, “Hayrettin Mahallesinde dokuz yıl festival yaptık. Ters lale festivali. Bu festivali daha sonra bıraktık. Çiçekler istediğimiz seviyede açmadığından. Bu çiçek ters lale soğuğu çok seven bir çiçek. Eksi 15’leri 20 leri görmesi gerekir toprakta. Onu da görmediği için son iki yıldır, pek açmıyor, istediğimiz verimi alamıyoruz. O bakımdan biz festivale de ara verdik” dedi.

Göçerken yanlarında getirdiler

Ters lale soğanlarının 1878’de Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinden göç eden dedeleri tarafından mahalleye getirildiğine dikkat çeken Çelik, “Bunu dedelerimiz Bulgaristan getirmiş. Asıl orta Asya dan, orta Asya dan Bulgaristan’a kadar götürmüş. Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinden gelen dedelerimiz yanlarında getirip buraya dikmişler ve ona sahip olmuşlar. Eskiden bizim küçüklüğümüzde 50’li - 60’lı yıllarda köyümüzde her evin bahçesinde sümbül, nergis ve ters lale vardı. Herkesin bir bahçesi vardı.

"KÖSTEBEK SAVAR"

Bu bahçelerin etrafında ters laleler dikiliydi. Bu ters laleleri köstebek yemez. Köydeki bütün sümbüllerin soğanlarını köstebek, bitirmiş ama ters lalenin soğanına dokunmuyor, yemiyor ve oraya uğramıyor köstebek. Bu bir nevi köstebek savar bir çiçektir.

Atalarımızda buna sahip olmuşlar ama şu anda istediğimiz verim olmadığından köyde çiçek olarak ta açmadı, üzgünüm. Bu çiçek ters lale bizim lisanımızda ‘Tuşaya’ denir.

"KUTSAL BİR ÇİÇEK"

Hristiyanların kutsal saydığı bir çiçektir. Hz. İsa’nın vefatında bu çiçek boynunu yere eğdiğini, daha önceden yukarıya baktığını söylerler. Halbuki İslam düşüncesine göre, tasavvufi düşüncede bir anlayış vardır. Dervişler boyunlarını yere eğerler, başlarını yere eğerler. Bu yere eğme dolayısıyla biz ona Hristiyanların düşüncesine değil de kendi İslami düşüncemizi söyleyerek, bu Müslüman kişilerin sahip olduğu çiçektir diyoruz. Hristiyanlık alemi de çiçeği kutsal kabul ederler” diye konuştu.

Dağların süsü ters laleler görenleri büyülüyor
HAYAT
Dağların süsü ters laleler görenleri büyülüyor

Yüksekova’da ters lale güzelliği
FOTOĞRAF 7
Title
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyünde açan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Title
Bölge halkı tarafından 'hüzün çiçeği' olarak adlandırılan, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen ve 15 günlük ömrü olan ters laleler, Yüksekova'nın bazı bölgelerinde seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor.
Title
Ters lalelerin yetiştiği bölge her sene vatandaşların uğrak mekanı olurken, bu yıl dünya genelinde yaşanan koronavirüsü salgını nedeniyle bölgeye kimse uğramıyor.
Title
Vahap Canan adlı vatandaş, “İlçemizin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan ters laleler, karların erimesiyle beraber doğamızda farklı bir renk cümbüşüne yol açıyor. Fakat bu sene hem ilçemizde hem dünyada salgın nedeniyle insanların bu doğa güzelliğini seyretmesine engel oluyor oldu. Geçmiş senelerde ilçemize yurt dışında ve yurt içinde çok kişi gelip bu eşsiz doğa güzelliklerini görüyordu. Ters laleler bu bölgemizde eşsiz bir doğa manzarası oluşturuyor dedi.
Title
Title
Title
Yüksekova’da ters lale güzelliği
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açan ters laleler görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bu bahar Mecliste 'ters lale' açacak
GÜNDEM
Bu bahar Mecliste 'ters lale' açacak

Bu çiçeği koparan bir araç fiyatı kadar ceza ödüyor: 60 bin TL cezası var
FOTOĞRAF 10
Title
Beytüşşebap ilçesinde 4 ay boyunca karla mücadele eden vatandaşlar ters lalelerin çiçek açmasıyla baharı yaşamaya başladı.
Title
İlçeye bağlı Başaran köyünde havaların ısınmasıyla beraber dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen renk renk ters laleler çiçek açtı.
Title
Sıcak havalarla birlikte topraktan filizlenen çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Title
Ters lalenin çiçek açtığını belirten Cengiz Gökçe isimli vatandaş köylerde zorlu bahar çalışmaları başladığını söyledi.
Title
Gökçe, İlçemizde çok kar yağıyor. Kışın bitmesi ve baharın gelmesini çiçeklere bağlıyoruz. Ters lale çiçek atçı mı bahar gelmiş demektir. Çığ ve karların erimesi baharın geldiğini söylüyor. Güzel fotoğraflar çekiyoruz. Bahar havası işlerin başladığı anlamına geliyor dedi.
Title
Öte yandan endemik tür olan ters laleleri koparanlara, ’biyolojik çeşitliliği tahrip etme’ suçundan 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor.
Title
Bu çiçeği koparan bir araç fiyatı kadar ceza ödüyor
Title
Bu çiçeği koparan bir araç fiyatı kadar ceza ödüyor
Title
Bu çiçeği koparan bir araç fiyatı kadar ceza ödüyor
Title
Bu çiçeği koparan bir araç fiyatı kadar ceza ödüyor
Bu çiçeği koparan bir araç fiyatı kadar ceza ödüyor: 60 bin TL cezası var
Şırnak'ta baharın gelişiyle birlikte ters laleler çiçek açtı. Ters laleleri koparanlara, 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor.


Abone Ol Google News
Kilosu 2 bin lira

Kilosu 2 bin lira

Yerini bilen aramak için dağa çıkıyor.
Akli dengesi yerinde

Akli dengesi yerinde

​Doktoru bin 570 farklı numaradan arayıp taciz etti.
AK Parti MYKdan Filistine selam

AK Parti MYK'dan
Filistin'e selam

​AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu.

​Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor.

​İngiltere'den sıra dışı Kovid deneyi.

Mars'ta ilk uçuş denemesi

Mars'ta ilk uçuş denemesi

​NASA'nın helikopteri, ilk görevini başarıyla tamamladı.
Adana 41 derece!

Adana 41 derece!

​Sıcak, koronavirüsü unutturdu Adanalılar parklara döküldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.