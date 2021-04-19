Türkiye'nin ender çiçeklerinden: Ters lale bu yıl da iklim değişikliğine yenildi

1878 yılında Bulgaristan Deliorman Bölgesinden göçen muhacirlerin yanlarında getirdikleri soğanlardan bütün mahalleye yayılan Ters laleler bu yılda açmadı. Türün devamı ve lale soğanlarının çoğaltılması için ilk etapta 50 bin lale soğanıyla deneme tarlaları oluşturulan, adına festivaller düzenlenen uzun vadede de kesme lale olarak satışa sunulması hedeflenen ters laleler yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak bu yılda açmadı.

Mahallede 9 yıl düzenli olarak yapılan ters lale festivali de geçen yıl olduğu gibi bu yılda iptal edildi.

Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Tahir Çelik, 9 yıl yaptıkları ters lale festivalini çiçeklerin açmaması nedeniyle iki yıldır yapmadıkları söyledi.

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Ters lalenin soğuğu seven bir çiçek olduğunu anlatan Tahir Çelik, “Hayrettin Mahallesinde dokuz yıl festival yaptık. Ters lale festivali. Bu festivali daha sonra bıraktık. Çiçekler istediğimiz seviyede açmadığından. Bu çiçek ters lale soğuğu çok seven bir çiçek. Eksi 15’leri 20 leri görmesi gerekir toprakta. Onu da görmediği için son iki yıldır, pek açmıyor, istediğimiz verimi alamıyoruz. O bakımdan biz festivale de ara verdik” dedi.

Göçerken yanlarında getirdiler

Ters lale soğanlarının 1878’de Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinden göç eden dedeleri tarafından mahalleye getirildiğine dikkat çeken Çelik, “Bunu dedelerimiz Bulgaristan getirmiş. Asıl orta Asya dan, orta Asya dan Bulgaristan’a kadar götürmüş. Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinden gelen dedelerimiz yanlarında getirip buraya dikmişler ve ona sahip olmuşlar. Eskiden bizim küçüklüğümüzde 50’li - 60’lı yıllarda köyümüzde her evin bahçesinde sümbül, nergis ve ters lale vardı. Herkesin bir bahçesi vardı.

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"KÖSTEBEK SAVAR"

Bu bahçelerin etrafında ters laleler dikiliydi. Bu ters laleleri köstebek yemez. Köydeki bütün sümbüllerin soğanlarını köstebek, bitirmiş ama ters lalenin soğanına dokunmuyor, yemiyor ve oraya uğramıyor köstebek. Bu bir nevi köstebek savar bir çiçektir.

Atalarımızda buna sahip olmuşlar ama şu anda istediğimiz verim olmadığından köyde çiçek olarak ta açmadı, üzgünüm. Bu çiçek ters lale bizim lisanımızda ‘Tuşaya’ denir.

"KUTSAL BİR ÇİÇEK"

Hristiyanların kutsal saydığı bir çiçektir. Hz. İsa’nın vefatında bu çiçek boynunu yere eğdiğini, daha önceden yukarıya baktığını söylerler. Halbuki İslam düşüncesine göre, tasavvufi düşüncede bir anlayış vardır. Dervişler boyunlarını yere eğerler, başlarını yere eğerler. Bu yere eğme dolayısıyla biz ona Hristiyanların düşüncesine değil de kendi İslami düşüncemizi söyleyerek, bu Müslüman kişilerin sahip olduğu çiçektir diyoruz. Hristiyanlık alemi de çiçeği kutsal kabul ederler” diye konuştu.

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HAYAT Dağların süsü ters laleler görenleri büyülüyor

FOTOĞRAF 7 Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyünde açan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölge halkı tarafından 'hüzün çiçeği' olarak adlandırılan, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen ve 15 günlük ömrü olan ters laleler, Yüksekova'nın bazı bölgelerinde seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor. Ters lalelerin yetiştiği bölge her sene vatandaşların uğrak mekanı olurken, bu yıl dünya genelinde yaşanan koronavirüsü salgını nedeniyle bölgeye kimse uğramıyor. Vahap Canan adlı vatandaş, “İlçemizin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan ters laleler, karların erimesiyle beraber doğamızda farklı bir renk cümbüşüne yol açıyor. Fakat bu sene hem ilçemizde hem dünyada salgın nedeniyle insanların bu doğa güzelliğini seyretmesine engel oluyor oldu. Geçmiş senelerde ilçemize yurt dışında ve yurt içinde çok kişi gelip bu eşsiz doğa güzelliklerini görüyordu. Ters laleler bu bölgemizde eşsiz bir doğa manzarası oluşturuyor dedi. Yüksekova’da ters lale güzelliği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açan ters laleler görenleri kendine hayran bırakıyor.

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GÜNDEM Bu bahar Mecliste 'ters lale' açacak