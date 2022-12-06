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ANKARA

Türkiye’nin ilk Ulus Markalama Forumu için geri sayım başladı

Türkiye’nin ilk Ulus Markalama Forumu için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü ülke ve şehir markalama ile marka endeksi uzmanları İstanbul'da buluşacak.

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Türkiye’nin ilk Ulus Markalama Forumu için geri sayım başladı
Türkiye’nin ilk Ulus Markalama Forumu için geri sayım başladı

Türkiye’nin ilk Ulus Markalama Forumu için geri sayım başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.

Dünyaca ünlü ülke ve şehir markalama ile marka endeksi uzmanları 16-17 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde bir araya gelecek.

İki gün sürecek forum Türkiye için bir ilk olacak.

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