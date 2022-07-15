Türkiye’nin istikbali gençlerin istikbalidir

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Bu topraklar tarih boyunca pek çok zafere şahitlik ettiği gibi; nice büyük tuzaklara, karanlık oyunlara da tanıklık etmiştir. 15 Temmuz tarihi de milletimizin milletçe maruz kaldığı alçak bir saldırı olarak hafızalarımıza kazınmıştır.

Türkiye’nin yakın tarihte gördüğü en büyük saldırı, zehirli bir ihanet planı olan 15 Temmuz’da devlet ve millet olarak omuz omuza bütün dünyaya bir demokrasi dersi verdik. Tıpkı Çanakkale cephesinde göğsünü topa tüfeğe siper eden atalarımız gibi biz de o gece bir ihanet kalkışmasını bir ve beraberce göğsümüzde söndürdük. Bu anlamda 15 Temmuz; milletimizin hukukuna, iradesine, hakkına ve hürriyetine sahip çıktığı bir demokrasi zaferi olarak tarih boyunca hafızalardan silinmeyecek. O gece bir gül bahçesine girercesine şehadete yürüyen kadın erkek, genç yaşlı hiçbir kahramanımızı unutmayacak ve hatıralarına sadakatle sahip çıkacağız. Bunun için en iyi yol; onların canı pahasına sahip çıktığı bu memlekete bütün gücümüzle hizmet etmek, çalışmak ve bayrağımızı şanla şerefle hep ileriye taşımaktır.

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Bu topraklarda büyük emek vardır. Bu kutsal emaneti korumak ve her türden ihanet şebekelerinin kolunu kanadını kırmak adına izlenmesi gereken yol, milli kültür ve değerlerimize sahip çıkmaktan geçer. Bu da öncelikle gençler için gençlerle yürütülecek etkinlik ve faaliyetlerle mümkün olur. Bu vatan toprağı gençlerle birlikte kahramanlığın, inancın, birlik ve beraberliğin tarihini yazar.

Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu yolda attığı adımlarla milli iradenin temellerini oluşturan kültür ve değerlerimizi yaşatmak için var gücüyle çalışmaktadır.

Bakanlığımız, yalnız Türkiye’nin değil; bütün insanlığın ümit kapısı olan gençlerimizin daima yanında, emrinde, hizmetindedir. Gençlik Kampları, Gençlik Merkezleri, yurtlar ve spor tesisleri ile ülkemizi ilmek ilmek saran güçlü imkânlarımız gençlerimiz içindir. Biz, bilim, kültür, sanat ve sporla hemhal olan, yerel ve kültürel değerlerini muhafaza ederek küresel bir zeminde var olan gençlerimizin çok daha güçlü bir iddia ile söz sahibi olacaklarına, ülkelerini gür bir seda ile temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz.

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Çalışma ve faaliyetlerimizin rotasını milli iradenin temellerini oluşturan kültür ve değerlerimiz üzerine oluşturuyoruz. Bu anlayış doğrultusunda geliştirdiğimiz yeni bir çalışmayı geçtiğimiz günlerde gençlerimizin hizmetine sunduk. Buna göre yaz tatilinde şehirlerarası seyahat etmek, gezmek isteyen bütün gençlerimize hem ücretsiz konaklama imkânı sağlayarak Bakanlık yurtlarımızın kapılarını açıyor; hem de 18-25 yaş arasındaki gençlerimize Müzekart hediye ediyoruz. Gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacak ve bu seyahatlerinde Bakanlığımızın misafiri olarak, Galata Kulesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Resim Heykel müzesi, Pamukkale Travertenleri, Zeugma Müzesi gibi 300'den fazla müzeyi ziyaret edebilecekler. Gençlerimiz Müzekart başvurularını gencnesever.com adresi üzerinden yapabilirler.

Kendi topraklarında yeşeren medeniyetleri tanıyan, anlayan ve onu iyi okuyan nesillerin anlatacak daha iyi bir hikâyesi, söyleyecek daha güçlü sözleri olacaktır. Bu tarihî yolculukta ülkemizin her bir köşesine ayak izini bırakacak gençlerimiz, yarın da talip oldukları görevlerde ses getireceklerdir.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; gençlerimizle birlikte geleceğimiz için hayaller kuruyor, birlikte düşünüyor, birlikte çalışıyor, birlikte üretiyoruz.

Katılımcılık ilkesini önemsiyoruz. Bu kapsamda Gençlik Merkezlerimiz, yurtlarımız ve bütün gençlik çalışmalarımız aracılığıyla gençleri karar alma süreçlerine dâhil ediyoruz. Eğitimden istihdama, girişimcilikten yabancı dile, kodlamadan müziğe ve sanata kadar her alanda gençlerimizin talep ve ihtiyacına cevap verecek eğitim programları ve faaliyetlerle gençlerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında yer alıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gençlerimizin hiçbir karanlık ağın tuzağına düşmesine geçit vermeyeceğiz. İhanet planları kuranlar, algı oyunlarıyla gençlerimizin aklını karıştırmaya yeltenenler bu emellerine ulaşamayacak. Türkiye’nin akıl, fikir, vicdan ve kalp sahibi; adalet, merhamet ve feraset duygusu yüksek gençleri, ülkesi, milleti ve bayrağı için sadakatle çalışmaya devam edecek. Çünkü bizim gençlerimiz biliyor ki; Türkiye’nin istikbali, gençlerin istikbalidir. Gençlerin heyecanı, ışığı ve enerjisi de; Türkiye’nin en büyük gücüdür, umududur.

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Altın madalyada tarihin en başarılı Akdeniz Oyunları’nı geride bıraktık. Oyunlarda dağıtılan 234 altın madalyanın %19,23’ünün 45 altın madalyasını bizim sporcularımız kazandı, Türkiye kazandı; dolayısıyla Türk sporu ve milletimiz kazandı. Bundan önceki en büyük başarı, altın madalya dağıtma oranında yüzde 17,74’lük pay elde ettiğimiz 2013 Mersin Akdeniz Oyunları’nda kazanıldı. İşte Türkiye’nin gençleri göğüslerinde ay yıldız ile yüzümüzü ağartmaya devam ediyor. 15 Temmuz’da tanklara göğsünü siper eden genç kardeşlerimizin kanını döktüğü bu topraklar için bugün gençlerimiz de terlerini dökmeye, şanlı bayrağımızı dünyanın her köşesinde gururla dalgalandırmaya devam ediyor.

15 Temmuz ‘da, öncesinde ve sonrasında bu topraklar için toprağa düşmüş cümle şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.

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Allah, haine fırsat vermesin. Ülkemizi her türlü beladan muhafaza etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın.

Türkiye üzerine karanlık planlar kuranlar için bir kez daha tekrar edelim:

Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir.