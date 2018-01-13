'Türkiye'ye karşı her türlü saldırı karşılığını bulacaktır'

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Aksaray İl Kongre'sinde açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye'nin geleceği için çalışmaya var mısınız? AK Parti'de kişiler değişiyor ama hizmetimiz asla durmadan devam ediyor. AK Parti'de bayrağı alanda, verende koşmaya devam ediyor.

"2019 seçimlerinde destan yazacağız"

Aksaray Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 75 diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğinizi gösterdiniz. Durmak yok, yola devam!

2019 seçimleri önemli bir seçim, bu seçimin diğer seçimlerden önemli bir farkı var. İnşallah bu seçimlerde yeni bir destan yazacağız.

Teröre karşı devletin yanında yer alan vatandaşlarımızla birlikte, bu belayı ülkemizden çıkaracağız. Dış güçler ülkemiz üzerindeki emellerinden hiç vazgeçmediler.

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Türkiye hukuk devletidir ve terörün her türüyle mücadele edebilecek kabiliyete sahiptir. En vahşi terör saldırılarında dahi hukukun içinde kalarak mücadeleyi veren ender ülkelerden biridir. Bize tuzak kurmaya çalışanların bu tuzakları er geç başlarına geçecektir. Bütün bu maksatlı girişimler, Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonuna yürümesine engel olamayacak.

"Ülkemize yapılan saldırılar karşılığını bulacak"

Afrin'deki terör hedefleri ülkemizi taciz ediyor. Ama şunu bilsinler ki; Türkiye'ye yapılan her türlü saldırı, misliyle karşılığını bulacaktır. İşte 15 Temmuz'daki milleti gördünüz, herkes meydanlara indi. Terör hangi delikte ve indeyse gittik bulduk, üzerilerine giderek imha etti. Bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Suriye'deki terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz.

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Suriye'deki terörü destekleyen güçler, bu bölgedeki göz yaşlarının dinmesini istemiyorlar. Suriye'nin kuzeyindeki, Afrin'deki, Kobani'deki, Ayn el-Arap'taki terör grupları ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Şunu herkes iyi bilmelidir. Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden olsun ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir.

"ABD'deki davanın yargıçları FETÖ'nün güdümüne girmiş"

ABD'de komik bir dava görülüyor. Hukuktan yoksun bir dava. ABD yargıçları adeta FETÖ elemanlarının güdümüne girmiş, onların istedikleri gibi hareket ediyorlar. Sizin oyunlarınız bize işlemez.

Büyümede üçüncü çeyrekte ülkemiz dünyada birinci oldu. Türkiye'ye de bu yakışır zaten. Türkiye, üreten ve kalkınan bir ülke.

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"Kılıçdaroğlu'nun derdi vatandaş değil"

Bugün CHP'nin Genel Başkanı, bir kongrede konuşuyor. Diyor ki 'Bir vatandaş Meclis önünde kendini yakmaya kalktı.' İlave ediyor, 'Kardeşim Meclisin önünde niye kendini yakmaya kalkıyorsun, git kendini yakacaksan sarayın önünde yak.' Adama bak. Yani insanlık ölmedi kardeşim. Bunun yaptığı ne biliyor musunuz? Komşunun evi yanarken gidip, yanaşıp üşüyen elini ısıtmaya benziyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu. O vatandaşın yanması önemli değil, onun AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı, düşmanlığı o vatandaşın yanmasından daha fazla.