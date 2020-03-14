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VAN

Türkiye'yi yasa boğan çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başladı

Van'da 4-5 Şubat'ta meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgede arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başladı
Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başladı

Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılarak çalışmalar yeniden başladı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

  • Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılarak uzman ekipler dün itibari ile bölgede arama çalışması başlattı. Dün kar yağışı olunca çalışmalara ara verilirken, bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden gerekli tedbirler alındıktan sonra çalışmalar başlatıldı. Ancak güvenlik gerekçesiyle bölgeye uzman çalışma ekiplerinin dışında girişe izin verilmiyor” denildi.

İHA
Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başladın

İHA
Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başladın

İHA
Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başladın

İHA
Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başladın
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