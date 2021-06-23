Türkkan'ın adamları gazeteciyi darp etti

Kocaeli’de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı. Yıkımı görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edildi.

Mustafa Uslu

Uslu, hastaneye kaldırılırken 4 şüpheli gözaltına alındı. Uslu, “Bana, ‘Seni de parçalarım, drone da parçalarım’ gibi şeyler söylediler. Zaten vurmaya başladılar. Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Uslu’ya yapılan saldırıyı kınadı.