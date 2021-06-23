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ANKARA

Türkkan'ın adamları gazeteciyi darp etti

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu darp edildi. Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu 4 kişinin saldırısına uğrayan Uslu kanlar içinde kaldı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma Türkkan’ın adamlarını gözaltına aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkkanın adamları ​gazeteciyi darp etti
Lütfü Türkkan

Kocaeli’de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımına başlandı. Yıkımı görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edildi.

Mustafa Uslu
Mustafa Uslu
  • Uslu, hastaneye kaldırılırken 4 şüpheli gözaltına alındı. Uslu, “Bana, ‘Seni de parçalarım, drone da parçalarım’ gibi şeyler söylediler. Zaten vurmaya başladılar. Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Uslu’ya yapılan saldırıyı kınadı.

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