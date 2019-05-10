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İstanbul Tuzla'da kaza sonrası ortalık karıştı: Polisin silahını almaya çalıştı

Tuzla'da kaza sonrası ortalık karıştı: Polisin silahını almaya çalıştı

İstanbul Tuzla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmakta zorluk çeken polis ekipleri havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı. Öte yandan polisin havaya ateş ettiği sırada hafriyat kamyonu sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi ise polisin elinden silahı almaya çalıştı.

Haber Merkezi DHA
Polis havaya ateş açarak kavgayı ayırdı.
Polis havaya ateş açarak kavgayı ayırdı.

Tuzla'da Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre kırmızı ışıkta duramayan bir hafriyat kamyonu zincirleme trafik kazasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından sürücüler arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirine taş atmaya başlayan ve giderek büyüyen kavga için olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kavgayı sonlandırmak ve tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Polisin elinde silahı almaya çalıştı

Polis, grubu dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polisin havaya ateş ettiği sırada hafriyat kamyonu sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi ise polisin elinden silahı almaya çalıştı.

Çevredeki bazı vatandaşlarda tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada uzun süre direnen ve polise zorluk çıkaran hafriyat kamyonu sürücüsü ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Kavgayı ayırmak isteyen polisin silahını almaya çalıştı
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Kavgayı ayırmak isteyen polisin silahını almaya çalıştı
İstanbul Tuzla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmakta zorluk çeken polis ekipleri havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı. Öte yandan polisin havaya ateş ettiği sırada hafriyat kamyonu sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi ise polisin elinden silahı almaya çalıştı.


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