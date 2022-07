Üç yıl önce İstanbullulara 'Park et devam et' sloganıyla ücretsiz İSPARK sözü veren İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu İBB iştiraki İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da pek çok bölgede 25 lira olarak belirlenen park ücreti 50 ve 60 TL'ye kadar yükseldi. İstanbullular zam kararına tepki gösterirken İBB Başkanı İmamoğlu'nun üç yıl önce ücretsiz otopark vaadi gündeme geldi. İmamoğlu, üç yıl önce yaptığı bir konuşmada, 'Park et devam et' sloganıyla, "Bu şehirde hiç kimse kendi sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak." demişti. İstanbullulara su faturasına indirim ve ucuz ulaşıma kadar pek çok söz veren İmamoğlu, ücretsiz İSPARK sözünü de tutmadı.

