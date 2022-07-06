Üç yıl önce İstanbullulara 'Park et devam et' sloganıyla ücretsiz İSPARK sözü veren İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının üzerinden 3 sene geçti. Seçim döneminde, göreve geldikten sonra belediye bünyesinde bulunan hiçbir çalışanın işine son vermeyeceğinin sözünü veren İmamoğlu, göreve gelmesiyle birlikte 15 binden fazla çalışanı işten çıkardı.

İMAMOĞLU'NUN YALAN OLAN VAATLERİ

İşçi kıyımıyla yetinmeyen İmamoğlu, su faturasına indirimden ucuz ulaşıma kadar pek çok vaadini de yerine getirmedi. Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden biri de ücretsiz otopark vaadiydi.

"HİÇ KİMSE PARA ÖDEMEYECEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yıl önce yaptığı konuşmada 'Park et devam et' sloganıyla şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu şehirde hiç kimse kendi mahallesinde sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak. Asansörlü otopark sistemleriyle otopark kapasitesini şehrimizin birçok semtinde kolaylıkla 2 katına çıkaracağız. Park et ve devam et uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu yaygınlaştırmayla toplu taşımayla entegre bir sistem haline getireceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak."

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İSPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE YÜZ ZAM YAPILDI

İmamoğlu İSPARK vaadini yerine getirmezken bununla da kalmayıp ücretlere yüzde yüz oranında zam yaptı. Geçtiğimiz ay ücretler yüzde yüz artınca, önceden 25 lira olan tam gün ücreti 50-60 liraya kadar yükseldi.

İBB yetkilileri zammın ‘işletme, bakım-onarım ve personel maliyetleri nedeniyle’ yapıldığını ileri sürerken, saha personeline yalnızca yüzde 20 zam yapıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAF 13 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK), otopark ücretlerine yapılan yüzde yüz zamla gündeme geldi.<br><br> Ücretler yüzde yüz artınca, önceden 25 lira olan tam gün ücreti 50-60 liraya kadar yükseldi. İSPARK internet sitesi incelendiğinde, Bebek’teki parkların 60 lirayı bulduğu görüldü. İBB yetkilileri zammın nedeninin ‘işletme, bakım-onarım ve personel maliyetleri nedeniyle’ yapıldığını ileri sürerken, saha personeline yüzde 20 zam yapıldığı öğrenildi. İBB Meclisi’nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti. İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti. Fakat gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25’ten fazla olduğu anlaşılıyor.<br><br> 0-1 saat otopark ücretleri 18 lira 1-2 saat otopark ücretleri 23 TL 2-4 saat otopark ücretleri 30 TL<br><br> 4-8 saat otopark ücretleri 35 TL<br><br> Tam gün otopark ücretler, 50 ila 60 TL arasında değişiyor.<br><br> İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı İBB iştiraki İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. İstanbul'da bazı yerlerde 25 lira olarak belirlenen park ücreti 50 ve 60 TL'ye yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB yönetimi personel maaşlarına yapılan zam nedeniyle park ücretlerine de zam talebinde bulunmuştu.





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