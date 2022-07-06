Üç yıl önce İstanbullulara 'Park et devam et' sloganıyla ücretsiz İSPARK sözü veren İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının üzerinden 3 sene geçti. Seçim döneminde, göreve geldikten sonra belediye bünyesinde bulunan hiçbir çalışanın işine son vermeyeceğinin sözünü veren İmamoğlu, göreve gelmesiyle birlikte 15 binden fazla çalışanı işten çıkardı.
İMAMOĞLU'NUN YALAN OLAN VAATLERİ
İşçi kıyımıyla yetinmeyen İmamoğlu, su faturasına indirimden ucuz ulaşıma kadar pek çok vaadini de yerine getirmedi. Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden biri de ücretsiz otopark vaadiydi.
"HİÇ KİMSE PARA ÖDEMEYECEK"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yıl önce yaptığı konuşmada 'Park et devam et' sloganıyla şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu şehirde hiç kimse kendi mahallesinde sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak. Asansörlü otopark sistemleriyle otopark kapasitesini şehrimizin birçok semtinde kolaylıkla 2 katına çıkaracağız. Park et ve devam et uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu yaygınlaştırmayla toplu taşımayla entegre bir sistem haline getireceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak."
İSPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE YÜZ ZAM YAPILDI
İmamoğlu İSPARK vaadini yerine getirmezken bununla da kalmayıp ücretlere yüzde yüz oranında zam yaptı. Geçtiğimiz ay ücretler yüzde yüz artınca, önceden 25 lira olan tam gün ücreti 50-60 liraya kadar yükseldi.
İBB yetkilileri zammın ‘işletme, bakım-onarım ve personel maliyetleri nedeniyle’ yapıldığını ileri sürerken, saha personeline yalnızca yüzde 20 zam yapıldığı öğrenildi.