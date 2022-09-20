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İSTANBUL

Ümraniye'de bıçakla saldırdığı polis tarafından vurulan sürücü öldü

Ümraniye'de, denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan sürücü etrafa ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Önce havaya ateş eden polis ekipleri buna rağmen durmayan sürücüyü ateş ederek etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybederken, seken kurşunlardan 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

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Haber Merkezi DHA
Ümraniyede bıçakla saldırdığı polis tarafından vurulan sürücü öldü
Ümraniye'de bıçakla saldırdığı polis tarafından vurulan sürücü öldü.

Olay, saat 15.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan polis ekipleri, şüpheli buldukları 34 SL 926 plakalı otomobili durdurdu. Hacizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten men edileceğini öğrenen sürücü Yavuz Genç ve yanındaki kişi işlem yapan polis ekiplerine tepki gösterdi. Sürücü Yavuz Genç, ardından çılgına dönerek otomobilini ateşe verdi.

Cadde trafiğe kapatılırken sürücü, bıçak çekerek, yangına müdahaleye gelen itfaiye ekiplerini yaklaştırmadı. Sürücü ardından polislerin arasına koşup bıçakla saldırmaya başladı. Arkadaşı ile birlikte polisi yere düşürdü. Arkadaşı yerdeki polise tekmeler sallarken sürücü Yavuz Genç bıçakla saldırmayı sürdürdü. Polis havaya ateş açtı. Buna rağmen durmayan Yavuz Genç'e ateş edilerek etkisiz hale getirildi.

Genç ile seken kurşunlardan yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

  • Açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında Ümraniye ilçemizde yapılan trafik uygulamasında şüphe üzerinde durdurulan bir aracın hacizli yakalama kararı gereğince trafikten men işlemi başlatılmıştır. Araçta bulunan Y.G. ve A.G. isimli şahıslar, görevli polislerimize işlem yapılmasına engel olmak amacıyla mukavemet göstererek aracı yanıcı madde ile ateşe vermişlerdir. Yangını söndürmek üzere çağrılan itfaiye ekibi ve görevli polislerimize taş ve bıçak ile saldıran şahıslar önce sözle uyarılmış, yapılan uyarılara mukavemetle karşılık vermeleri üzerine görevli polislerimizce havaya uyarı ateşi açılmıştır. Yapılan tüm uyarılara rağmen bıçak ile saldırmaya devam eden Y.G adlı şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay esnasında seken mermilerden 3 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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