Ümraniye'de bıçakla saldırdığı polis tarafından vurulan sürücü öldü.

Olay, saat 15.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan polis ekipleri, şüpheli buldukları 34 SL 926 plakalı otomobili durdurdu. Hacizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten men edileceğini öğrenen sürücü Yavuz Genç ve yanındaki kişi işlem yapan polis ekiplerine tepki gösterdi. Sürücü Yavuz Genç, ardından çılgına dönerek otomobilini ateşe verdi.

Cadde trafiğe kapatılırken sürücü, bıçak çekerek, yangına müdahaleye gelen itfaiye ekiplerini yaklaştırmadı. Sürücü ardından polislerin arasına koşup bıçakla saldırmaya başladı. Arkadaşı ile birlikte polisi yere düşürdü. Arkadaşı yerdeki polise tekmeler sallarken sürücü Yavuz Genç bıçakla saldırmayı sürdürdü. Polis havaya ateş açtı. Buna rağmen durmayan Yavuz Genç'e ateş edilerek etkisiz hale getirildi.

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Genç ile seken kurşunlardan yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.